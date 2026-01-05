विज्ञापन
हत्याओं के बाद अब रेप... बांग्लादेश में हिंदू महिला के साथ अत्याचार की इंतहा जान कांप जाएंगे

पुलिस शिकायत के अनुसार शनिवार शाम शाहिन और उसके साथी ने घर में घुसकर महिला के साथ रेप किया. बाद में महिला को पेड़ से बांधकर उसके बाल भी काट दिए. फिर आरोपियों ने महिला का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

हत्याओं के बाद अब रेप... बांग्लादेश में हिंदू महिला के साथ अत्याचार की इंतहा जान कांप जाएंगे
बांग्लादेश में विधवा हिंदू महिला के साथ रेप.
  • बांग्लादेश के झेनैदाह जिले में एक हिंदू विधवा महिला के साथ नादिपारा इलाके में दरिंदगी की घटना हुई है.
  • महिला ने कालिगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोपियों पर घर में घुसकर रेप करने का आरोप है.
  • आरोपी शाहिन और उसके साथी ने महिला के बाल काटे, उसे पेड़ से बांधा और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया.
Attack on Hindu in Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं थमती नजर नहीं आ रही है. बीते कुछ दिनों में यहां 4 हिंदुओं की पीट-पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई. दीपू दास, अमृत मंडल, बजेंद्र विस्वास और खोकोन दास नामक हिंदुओं की निर्मम हत्या के बाद अब एक महिला के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई है. बांग्लादेश में एक हिंदू विधवा महिला के साथ हैवानियत हुई. दरिंदों ने महिला के साथ इस कदर दरिंदगी की जानकर आप भी कांप जाएंगे. पुलिस शिकायत के अनुसार दरिंदगी की शिकार हुई महिला की उम्र 40 साल है. उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी है. वह अपने बच्चे के साथ बांग्लादेश के झेनैदाह जिले में रहती है. 

बांग्लादेश के नादिपारा में हिंदू विधवा के साथ दरिंदगी

पुलिस शिकायत के अनुसार झेनैदाह जिले के कालिगंज में नादिपारा इलाके में हिंदू विधवा महिला के साथ दरिंदगी हुई है. महिला ने कालिगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. जिसके अनुसार पीड़िता ने ढाई साल पहले नादिपारा में जिस युवक से 20 लाख रुपए में 3 डिसिमल जमीन और एक दो मंजिला मकान खरीदा था, उसी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर दरिंदगी की. 

जिससे जमीन और घर खरीदा, उसी ने की दरिंदगी

पीड़िता कालीगंज उपजिला के कोला यूनियन के खेड़ा पारा गांव की रहने वाली है. उसने कालिगंज नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 के नादिपारा निवासी शाहिन और उसके भाई से एक दो मंजिला मकान खरीदा था. इस सौदे के बाद से शाहिन महिला के प्रति बुरी नीयत रखने लगा, साथ ही कई तरीकों से अश्लील व्यवहार भी करने लगा था.

घर में घुसकर बदमाशों ने किया रेप

पुलिस शिकायत के अनुसार शनिवार शाम शाहिन और उसके साथी ने घर में घुसकर महिला के साथ रेप किया. बाद में महिला को पेड़ से बांधकर उसके बाल भी काट दिए. फिर आरोपियों ने महिला का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. महिला के बेहोश होने पर स्थानीय लोगों ने उसे घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया. 

महिला के साथ दरिंदगी का वीडियो किया वायरल

पुलिस शिकायत में पीड़िता ने बताया कि रेप के बाद आरोपियों ने महिला को घटना के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी. लेकिन उसके चिल्लाने पर शाहिन और हसन गुस्सा हो गया और उन्होंने विधवा को एक पेड़ से बांध दिया, उसके बाल काट दिए, इस घटना का वीडियो बनाया और इसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला दिया.

पुलिस ने कहा- आरोपियों के खिलाफ होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

वहीं झेनैदाह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलाल हुसैन ने कहा, “हमने पीड़िता को पुलिस स्टेशन बुलाया और उसकी शिकायत दर्ज की है. जांच के बाद पुलिस उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी.”

4 हिंदुओं की हो चुकी निर्मम हत्या

मालूम हो कि इससे पहले बांग्लादेश में दीपू दास, अमृत मंडल, बजेंद्र विस्वास और खोकोन दास नामक हिंदुओं की हत्या हुई है. दीपू दास की हत्या कथित ईशनिंदा के आरोप में की गई. जबकि कारोबारी खोकोन दास पर हमले के बाद भीड़ ने उन्हें पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था. कई दिनों के इलाज के बाद खोकोन की मौत हुई थी.  

