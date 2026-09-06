दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी के किसी राज्य में बन सकती है कट्टर दक्षिणपंथी सरकार

पूर्वी जर्मनी के एक इलाके में रविवार को चुनाव हुआ. इस चुनाव के नतीजे देश में दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी 'फ़ार-राइट' (कट्टर दक्षिणपंथी) पार्टी की राज्य सरकार बना सकते हैं. वोटिंग स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:00 बजे (0600 GMT) शुरू हुई और लगभग 17 लाख (1.7 मिलियन) वोटरों के पास शाम 6:00 बजे (1600 GMT) तक वोट डालने का समय था. बर्लिन के पश्चिम में स्थित सैक्सनी-एनहाल्ट इलाके की आबादी 21 लाख के करीब है.

केंद्र सरकार के लिए भी खतरा

रविवार को सैक्सनी-एनहाल्ट में नई राज्य संसद चुनने के लिए सिर्फ़ 16 लाख योग्य वोटरों को बुलाया गया. पूर्वी जर्मनी में एल्बे नदी और हार्ज़ पहाड़ों के बीच बसे इस इलाके की आबादी जर्मनी के कुल 16 राज्यों में से 10 राज्यों की आबादी से भी कम है. फिर भी, यह वोट केंद्र सरकार के गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. इस गठबंधन में कंज़र्वेटिव यूनियन (क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और उनकी बवेरियन सहयोगी पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन (CDU/CSU) शामिल हैं) और सेंटर-लेफ़्ट सोशल डेमोक्रेट्स (SPD) शामिल हैं. पिछले कुछ महीनों में बर्लिन में ऐसी अफवाहें भी थीं कि CDU के जर्मन चांसलर फ़्रेडरिक मर्ज़ इस वोट के बाद पद छोड़ सकते हैं या उनकी अपनी पार्टी उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकती है.

ऐसा इसलिए है क्योंकि सैक्सनी-एनहाल्ट में दक्षिणपंथी चरमपंथी पार्टी 'अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी' (AfD) चुनावों में आगे चल रही है. यह पार्टी संघीय स्तर पर सरकार चलाने वाली मध्यमार्गी पार्टियों, CDU और SPD से काफी आगे है. दक्षिणपंथी लोकलुभावनवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता. अगर ऐसा होता है, तो बर्लिन में संघीय सरकार के लिए इस चुनाव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

क्या चांसलर मर्ज के लिए कोई खतरा है?

बर्लिन की फ्री यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट कार्स्टन कोशमीडर का मानना ​​है कि मर्ज़ हार नहीं मानेंगे. कोशमीडर ने DW से कहा, "मुझे नहीं लगता कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जो इस्तीफा दे देंगे." "बल्कि, वह चांसलर बनकर बहुत खुश हैं और लंबे समय से इसके लिए काम कर रहे थे." उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा, अभी CDU और CSU में मर्ज़ का कोई उत्तराधिकारी भी तैयार नहीं है. हालांकि, कोशमीडर ने कहा कि AfD को पूर्ण बहुमत मिलने से बर्लिन में सत्तारूढ़ गठबंधन संकट में पड़ सकता है. इससे AfD से निपटने के सही तरीके को लेकर दबाव भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यह पार्टी कुछ हिस्सों में दक्षिणपंथी चरमपंथी विचारधारा वाली है.

मई 2025 में चांसलर चुने जाने से पहले, मर्ज़ ने AfD के समर्थन को आधा करने का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए उन्होंने कुछ हद तक सख्त माइग्रेशन पॉलिसी अपनाई थी. इसमें सफलता न मिलने और इसके बजाय CDU का समर्थन घटने के कारण उन्हें अपनी पार्टी के भीतर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है. CDU और CSU के उनके गठबंधन ने AfD के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया है, जैसा कि जर्मनी की अन्य सभी स्थापित राजनीतिक पार्टियों ने भी किया है.

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