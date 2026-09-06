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पुर्तगाल में पम्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग, गैंगस्टर राहुल मीणा ने ली जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पोस्ट से मचा हड़कंप

गैंगस्टर राहुल आरके मीणा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दाऊद का नाम लेते हुए भी धमकी दी गई है कि अगर हमने टारगेट किया तो दाऊद भी नहीं बचा पाएगा.

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पुर्तगाल में पम्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग, गैंगस्टर राहुल मीणा ने ली जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पोस्ट से मचा हड़कंप
लिस्बन:

गैंगस्टर राहुल आरके मीणा ने पुर्तगाल के लिस्बन और सिंट्रा के बीच मरसेस इलाके में पम्मा की दुकान 'दिलबाग डोनर कबाब' पर फायरिंग का दावा किया गया है. सोशल मीडिया पर राहुल मीणा की ओर से कथित तौर पर इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाला पोस्ट सामने आया है.

पोस्ट में दावा किया गया है कि फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. साथ ही पोस्ट में रेस्तरां मालिक को धमकी देते हुए कहा गया है कि अगली बार उसे निशाना बनाया जाएगा.

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पोस्ट में दाऊद का नाम लेते हुए भी धमकी दी गई है कि अगर हमने टारगेट किया तो दाऊद भी नहीं बचा पाएगा. इसके अलावा पोस्ट में गैंगस्टर अमन साहू गैंग, सुनील मीणा गैंग, त्रिशूल गैंग और अन्य लोगों के नाम लिखे गए हैं.

पुर्तगाल में इसके बाद गैंगवार की आशंका जताई जा रही है. सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हड़कंप मचा है. गैंगस्टर ने फायरिंग का लाइव वीडियो भी जारी किया है. हालांकि NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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