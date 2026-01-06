अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन को मिला 2.12 लाख का स्पेशल बर्थडे सरप्राइज, वीडियो वायरल

एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अपडेट देती रहती हैं. अर्चना इन दिनों अपने पति परमीत सेठी और बेटों आर्यमन और आयुष्मान के साथ लंदन में छुट्टियां मना रही हैं. उन्होंने हाल ही में एक बर्थडे व्लॉग शेयर किया जिसमें आर्यमन के 30वें जन्मदिन के लिए आयोजित ट्रेजर हंट दिखाया गया है. इस इवेंट की खास बात थी मार्टिन एंड कंपनी OOO-15M अकॉस्टिक गिटार को रिवील किया. इसकी कीमत लगभग 1750 यूरो (लगभग 2.12 लाख रुपये) है. इसे आर्यमन की मंगेतर योगिता बिहानी ने गिफ्ट किया था.

आर्यमन के लिए रखा गया बर्थडे सरप्राइज

वीडियो की शुरुआत आर्यमन के 30वें बर्थडे की अनाउंसमेंट से होती है. वो बर्थडे की डेकोरेशन से सजे एक घर में घुसते हैं, लेकिन उन्हें वह खाली मिलता है. उनके लिए छोड़ा गया एक बर्थडे कार्ड दिन का माहौल सेट करता है. जिसमें लंदन भर में फैले अपने परिवार और बर्थडे के तोहफों को खोजने के लिए एक ट्रेजर हंट के डायरेक्शन दिए गए हैं.

आर्यमन को मिला तोहफा

आर्यमन पहले सुराग को समझने के लिए तुरंत परमीत सेठी की मदद लेते हैं. उनकी जर्नी जल्द ही उन्हें थर्ड मैन रिकॉर्ड्स तक ले जाती है. जहां उनकी मुलाकात आयुष्मान की गर्लफ्रेंड समीक्षा से होती है. इस मुलाकात से उन्हें अगला सुराग मिलता है जो आर्यमन को ऑक्सफोर्ड सर्कस ले जाता है. जहां वो अपने भाई आयुष्मान से मिलता है. तलाश जारी रखते हुए आयुष्मान के क्लू से आर्यमन डिज्नी स्टोर पहुंचता है. जहां उनकी मंगेतर योगिता बिहानी उनका इंतजार कर रही होती हैं. योगिता को लगातार मिल रहे सरप्राइज के लिए थैंक यू बोलने के बाद वहां से चुपचाप चली जाती हैं. फिर आर्यमन अपनी मां अर्चना से मिलते हैं जो उन्हें एक लिफाफा देती हैं. इमोशनल होकर वो कहता है- यह बहुत ज्यादा है, दोस्तों. परमीत जवाब देते हैं- ये तुम्हारा 30वां जन्मदिन है. इसके बाद पूरा परिवार एक साथ गले मिलता है. योगिता की गैरमौजूदगी का एहसास होने पर आर्यमन अगले सुराग का पीछा करते हुए लंदन गिटार स्टूडियो पहुंचता है. शुरू में उसे एक यूकेले दिया जाता है लेकिन जल्द ही उसे उसका बड़ा वर्जन- कीमती मार्टिन एंड कंपनी OOO-15M अकॉस्टिक गिटार दिया जाता है.

बता दें आर्यमन को ये खास गिफ्ट उनकी गर्लफ्रेंड योगिता ने दिया है. इस कपल ने अगस्त 2025 के व्लॉग में अपनी इंगेजमेंट अनाउंस की थी. उसके बाद ये योगिता अर्चना पूरन सिंह के व्लॉग में नजर आती हैं. अर्चना अपनी होने वाली बहू के साथ खूब मस्ती करती हैं.