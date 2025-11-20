विज्ञापन
ब्राजील में COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में लगी आग, जान बचाने के लिए दौड़े डेलिगेट्स

बताया जा रहा है कि आग ब्लू जोन में लगी जो समिट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. यहीं पर सभी बैठकें और समझौते होने हैं. तमाम देशों के पवेलियन, मीडिया सेंटर और बड़े अधिकारियों के दफ्तर भी यहीं हैं.

ब्राजील में COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में लगी आग, जान बचाने के लिए दौड़े डेलिगेट्स
  • ब्राजील के बेलेम शहर में चल रही UN की COP30 क्लाइमेट समिट के मुख्य आयोजन स्थल पर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई
  • आग ब्लू जोन में लगी, जो समिट का महत्वपूर्ण क्षेत्र है. देशों के पवेलियन, मीडिया सेंटर और दफ्तर भी यहीं हैं
  • आग लगने पर समिट में शामिल होने आए लोगों में अफरातफरी मच गई. कई हिस्सों को खाली करवा लिया गया
ब्राजील के बेलेम शहर में चल रही संयुक्त राष्ट्र की COP30 क्लाइमेट समिट के मुख्य आयोजन स्थल पर गुरुवार को आग लगने से हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद समिट में शामिल होने आए लोगों को वहां से निकालना पड़ा. एहतियातन वेन्यू के कुछ हिस्सों को खाली करा लिया गया है.

ब्राजील के पर्यटन मंत्री ने मीडिया को बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के घायल होने की खबर नहीं है. हालांकि आग की वजह से घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. 

बताया जा रहा है कि आग स्थानीय समयानुसार गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे ब्लू जोन में लगी थी. यह समिट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां सभी बैठकें, समझौते, देशों के पवेलियन, मीडिया सेंटर और बड़े अधिकारियों के दफ्तर हैं. मुख्य प्लेनरी हॉल भी इसी जोन में है.

सुरक्षा कर्मचारियों ने बताया कि आग की सूचना उस क्षेत्र से मिली जहां देशों और संगठनों के पब्लिक फेसिंग स्टॉल (पवेलियन) लगे हुए हैं. आग की खबर जैसे ही फैली, डेलीगेट्स, ऑब्जर्वर्स और पत्रकार अपना-अपना सामान उठाकर एग्जिट गेट की तरफ दौड़ने लगे. टीवी फुटेज में वेन्यू के अंदर से आग की लपटें और धुआं उठता दिख रहा है. 

हालात को देखते हुए पुलिस ने वहां पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी और घेराबंदी कर दी. आग की सूचना मिलते ही मौके पर दर्जनों एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियां तुरंत पहुंच गईं और स्थिति को संभाल लिया.

बता दें, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के अंतर्गत होने वाले सालाना COP30 समिट में 190 से अधिक देशों के वार्ताकार भाग ले रहे हैं. सीओपी30 का आयोजन ब्राज़ील के अमेज़न क्षेत्र के बेलेम में 21 नवंबर तक होगा. 

गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने सीओपी30 क्लाइमेट समिट में भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस दौरान कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई.

