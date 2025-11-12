विज्ञापन
ब्राजील में बवाल! पर्यावरण के मुद्दे पर सजा था नेताओं का मंच और घुस गए आदिवासी, तोड़फोड़ का देखे वीडियो

COP30 जलवायु वार्ता में उस समय प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा गार्डों के बीच झड़प हो गई, जब स्वदेशी (स्थानीय) और गैर-स्वदेशी लोगों का एक समूह बेलेम में कॉन्फ्रेंस हॉल पर आ गया.

  • ब्राजील के बेलेम में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान स्वदेशी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा गार्डों के बीच झड़प
  • प्रदर्शनकारियों ने कॉन्फ्रेंस हॉल के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बाधाओं को तोड़ा, सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई
  • स्वदेशी लोग ब्लू जोन के अंदर अपनी मांगें रखना चाहते थे लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली
ब्राजील के बेलेम शहर में इस समय जलवायु शिखर सम्मेलन, COP30 चल रहा है. यहां दुनिया भर के नेताओं की जलवायु पर मैराथन वार्ता चल रही है. यह बेलेम शहर अमेजन के जंगलों में बसा है. लेकिन यहां मंगलवार, 11 नवंबर की देर रात जलवायु वार्ता में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा गार्डों के बीच झड़प हो गई, जब स्वदेशी (स्थानीय) और गैर-स्वदेशी लोगों का एक समूह बेलेम में कॉन्फ्रेंस हॉल पर आ गया.

यहां स्वदेशी प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों ने बेलेम में कॉन्फ्रेंस हॉल के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बाधाओं को तोड़ दिया और वहां सुरक्षा अधिकारियों के साथ हाथापाई की. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि इस घटना में "दो सुरक्षा कर्मचारियों को मामूली चोटें आईं और कार्यक्रम स्थल को मामूली क्षति हुई."

प्रवक्ता ने कहा, "ब्राजील और संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा कर्मियों ने सभी स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम स्थल को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षात्मक कार्रवाई की. ब्राजील और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं... स्थल पूरी तरह से सुरक्षित है और COP वार्ता जारी है."

यहां शांति तुरंत बहाल कर दी गई और सुरक्षा कर्मचारियों ने कॉन्फ्रेंस हॉल में उच्च-स्तरीय "ब्लू जोन" के एंट्री गेट को रोकने के लिए टेबल और कुर्सियों का इस्तेमाल किया. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार एक पत्रकार ने एक पुलिस अधिकारी को व्हीलचेयर में जाते हुए देखा.

आखिर स्वदेशी प्रदर्शनकारी चाहते क्या थे?

एएफफी की रिपोर्ट के अनुसार फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ पारा के प्रोफेसर जोआओ सैंटियागो ने कहा कि स्वदेशी लोग आंदोलन ब्लू जोन के अंदर अपनी मांगें रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. वहीं रेडे सस्टेंटाबिलिडेड बाहिया एसोसिएशन की एक प्रदर्शनकारी मारिया क्लारा ने एएफपी को बताया कि वह स्वदेशी लोगों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती थीं.

उन्होंने कहा, ''इन आवाजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है... उन्होंने इस तथ्य का विरोध करने के लिए COP30 स्थल में प्रवेश किया कि COP समाप्त हो जाएगा लेकिन विनाश जारी रहेगा."

पिछले हफ्ते, ब्राज़ील की स्वदेशी लोगों की मंत्री, सोनिया गुजाजारा ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन "स्वदेशी भागीदारी के मामले में सबसे अच्छा सीओपी होगा."

यह भी पढ़ें: COP30: अमेजन के घने जंगलों में धरती बचाने बैठेंगे दुनिया के दिग्गज नेता, जलवायु शिखर सम्मेलन का एजेंडा जानिए

