PM मोदी का 15 से 18 दिसंबर तक विदेश दौरा, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान जाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते विदेश दौरे पर जाएंगे. पीएम मोदी के इस दौरे में तीन देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा शामिल है. पीएम मोदी 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन की यात्रा करेंगे, जहां वह हाशमाइट साम्राज्य का दौरा करेंगे. यात्रा के दौरान, पीएम मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से मुलाकात करेंगे. इस दौरान, वह भारत और जॉर्डन के बीच संबंधों की समीक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.

ये भी पढ़ें- PM मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से की बात, पुतिन के दौरे के बाद दोनों देशों के बीच अहम बातचीत

पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा का महत्व जानें

यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है. यह भारत-जॉर्डन द्विपक्षीय जुड़ाव को और मजबूत करने, आपसी विकास और समृद्धि के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशने और क्षेत्रीय शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर प्रदान करती है.

यात्रा के दूसरे चरण में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर पीएम मोदी 16 से 17 दिसंबर तक इथियोपिया की राजकीय यात्रा करेंगे. यह प्रधानमंत्री मोदी की इथियोपिया की पहली यात्रा होगी. वह प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली के साथ भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से चर्चा करेंगे. ग्लोबल साउथ में साझेदार के रूप में यह यात्रा दोनों देशों की दोस्ती और द्विपक्षीय सहयोग के घनिष्ठ संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि होगी.

17 से 18 दिसंबर तक ओमान की यात्रा

यात्रा के अंतिम चरण में, ओमान के प्रमुख सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री मोदी 17 से 18 दिसंबर तक ओमान की यात्रा करेंगे. यह प्रधानमंत्री मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा होगी. भारत और ओमान सदियों पुराने दोस्ती के बंधन, व्यापार संबंधों और मजबूत लोगों से लोगों के संबंधों पर आधारित एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं.

यह दौरा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने का प्रतीक होगा और यह दिसंबर 2023 में ओमान के सुल्तान की भारत यात्रा के बाद हो रहा है. यह यात्रा दोनों पक्षों के लिए व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि और संस्कृति जैसे क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय साझेदारी की व्यापक समीक्षा करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का एक अवसर होगा.

इनपुट- IANS के साथ