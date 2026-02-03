अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी नए दस्तावेजों से पता चलता है कि अमेरिका में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत को कथित तौर पर जेफरी एपस्टीन से 75,000 डॉलर (करीब 68.7 लाख रुपये) मिले थे. ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के सदस्य लॉर्ड पीटर मेंडेलसन ने एपस्‍टीन से अपने संबंधों को लेकर हुए हंगामे के बाद इस्तीफा दे दिया है. कथित तौर पर सामने आया है कि 2003 और 2004 के बीच एपस्टीन ने मेंडेलसन से जुड़े खातों में 25,000 डॉलर की तीन अलग-अलग किश्तें भेजी थीं.

एपस्टीन फाइल्स के नए दस्‍तावेजों में पूर्व ब्रिटिश राजदूत की अंडरवियर में तस्वीरें भी सामने आई हैं. एक एडिटेड फोटो में मेंडेलसन एक महिला के बगल में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसका चेहरा धुंधला किया गया है. यह पता नहीं चल सका है कि यह तस्वीरें कब और कहां ली गई थीं. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 72 साल के राजनेता ने कहा है कि वह न तो स्थान बता सकते हैं और न ही महिला को और न ही वे उस समय की परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Grammy Awards में कॉमेडियन Host ने Trump पर जोक किया तो राष्ट्रपति हो गए गुस्सा, बोले अब केस करूंगा

एपस्‍टीन ने पूर्व ब्रिटिश राजदूत को भेजा था पैसा!

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पहला लेनदेन मई 2003 में मेंडेलसन के साथी रेनाल्डो दा सिल्वा के बार्कलेज खाते में भेजा गया था, जिसमें पूर्व लेबर राजनेता को "बेन" के रूप में नामित किया गया था, जो आमतौर पर लाभार्थी का संक्षिप्त रूप होता है.

फाइलों में दर्ज दूसरे और तीसरे लेनदेन एचएसबीसी के उन खातों में भेजे गए थे जो केवल मेंडेलसन से जुड़े थे. यह साफ नहीं है कि पैसा कभी उन खातों तक पहुंचा भी था या नहीं. एपस्टीन द्वारा 2009-2010 में दा सिल्वा को हजारों पाउंड के भुगतान से संबंधित ईमेल भी सामने आए हैं.

ये भी पढ़ें: नॉर्वे की राजकुमारी, ब्रिटेन का राजकुमार... एपस्टीन फाइल्स के 30 लाख पन्नों से हटे बड़े-बड़ों के नकाब, कहीं माफी- कहीं इस्तीफा

एपस्‍टीन को अपना चीफ लाइफ एडवाइजर बताया

इन फाइलों में मौजूद ईमेल यह भी दर्शाते हैं कि गॉर्डन ब्राउन की सरकार में व्यापार सचिव रहते हुए मेंडेलसन ने एपस्‍टीन के अनुरोध पर बैंकरों के बोनस पर प्रस्तावित टैक्‍स संबंधी सरकारी नीति को बदलने की कोशिश की थी.

पहले जारी आंकड़ों से पता चला है कि सांसद रहते हुए मेंडेलसन ने 2003 में एपस्टीन के खर्चे पर कुल 7,486 डॉलर (6.85 लाख रुपये) की दो उड़ानें भरी थीं. उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स के रजिस्‍टर ऑफ इंटरेस्‍ट में इन दोनों यात्राओं का खुलासा नहीं किया था. नवंबर 2010 के एक ईमेल में मेंडेलसन ने एपस्‍टीन को अपना चीफ लाइफ एडवाइजर बताया था.

तब राजदूत के पद से बर्खास्‍त, अब पार्टी से इस्‍तीफा

लेबर पार्टी के महासचिव को लिखे पत्र में मेंडेलसन ने जेफरी एपस्टीन से अपने संबंधों को लेकर हुए हंगामे पर खेद जताया है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने रविवार को कहा था कि उन्हें नहीं पता कि जारी किए गए दस्तावेज प्रामाणिक हैं या नहीं.

मेंडेलसन ने अपने पत्र में कहा, "वे आरोप जिन्हें मैं झूठा मानता हूं कि उन्होंने 20 साल पहले मुझे वित्तीय भुगतान किए थे, जिनका मेरे पास कोई याद या रिकॉर्ड नहीं है, उनकी मुझे जांच करनी चाहिए. उन्होंने पार्टी को और अधिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए लेबर पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया.

एपस्टीन से संबंधों के कारण पिछले साल पूर्व लेबर नेता को अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत पद से बर्खास्त कर दिया गया था.

मेंडेलसन ने एक बार फिर एपस्टीन को जानने और उसकी सजा के बाद भी उसके साथ संपर्क बनाए रखने पर खेद व्यक्त किया. उन्होंने पीड़ित महिलाओं और लड़कियों से स्पष्ट रूप से माफी मांगी.

मेंडेलसन का लेबर पार्टी से लंबा जुड़ाव रहा है. उनके दादा हर्बर्ट मॉरिसन 1945 में क्लेमेंट एटली की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे. मेंडेलसन ने 1980 के दशक में लेबर पार्टी के लिए काम करना शुरू किया था.