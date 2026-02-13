एपस्टीन फाइल्स से यूरोप में हड़कंप: ब्रिटेन के पूर्व मंत्री और कई प्रभावशाली हस्तियों के नाम आए सामने

जेफरी एपस्टीन कांड का असर पूरे यूरोप में महसूस किया जा रहा है. अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए एपस्टीन से संबंधित 30 लाख से अधिक पन्नों के दस्तावेजों के बाद राजनेताओं, राजनयिकों, अधिकारियों और शाही परिवार के सदस्यों की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, जांच शुरू की गई है और कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं. इन दस्तावेजों से पता चला है कि इन सभी के संबंध एपस्टीन से थे, जो 2019 में जेल में ही मर गया था. पूर्व राजकुमार एंड्रयू को छोड़कर, इनमें से किसी पर भी यौन दुराचार का आरोप नहीं है. आइए जानते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो इस नए विवाद में फंस गए हैं...

राजा चार्ल्स तृतीय के दो भाइयों में से एक पूर्व राजकुमार एंड्रयू. एपस्टीन से जुड़े प्रमुख नामों में से एक हैं. उन पर नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण के लिए भर्ती करने का आरोप है. उन्होंने बार-बार किसी भी गलत काम से इनकार किया है, लेकिन सनसनीखेज खबरों के कारण पिछले साल राजा को एंड्रयू से राजकुमार सहित उनके सभी शाही खिताब छीनने पड़े. अब उन्हें एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर के नाम से जाना जाता है. हाल ही में लीक हुए दस्तावेजों से माउंटबेटन-विंडसर और एपस्टीन के बीच गहरे संबंध उजागर हुए हैं. यह आरोप भी शामिल है कि पूर्व राजकुमार ने 2010 में एपस्टीन को व्यापारिक रिपोर्ट भेजी थीं. माउंटबेटन-विंडसर को उस शाही संपत्ति से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसमें वे दो दशकों से अधिक समय से रह रहे थे. बकिंघम पैलेस का कहना है कि अगर इस बात की जांच होती है कि क्या माउंटबेटन-विंडसर ने एपस्टीन को गोपनीय जानकारी दी थी, तो राजा पुलिस को जांच सौंपने के लिए तैयार हैं. वहीं ब्रिटेन सरकार पीटर मैंडेलसन के बारे में नए खुलासों से हिल गई है. मैंडेलसन लेबर पार्टी के एक लंबे समय से दिग्गज नेता रहे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने वाशिंगटन में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया था. एपस्टीन के ईमेल से पता चला कि उनके एपस्टीन से घनिष्ठ संबंध थे. राजदूत ने इसे स्वीकार नहीं किया लेकिन सितंबर में मैंडेलसन को इस महत्वपूर्ण पद से हटा दिया गया. हालांकि, स्टारमर खुद इन फाइलों में शामिल नहीं हैं, लेकिन मैंडेलसन की नियुक्ति को लेकर उनकी कुर्सी खतरे में आ गई है. उनके विरोधियों और उनकी अपनी लेबर पार्टी के भीतर से भी उन पर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे उन्होंने अब तक ठुकरा दिया है. मैंडेलसन अब आपराधिक जांच का सामना कर रहे हैं, क्योंकि नई फाइलों से पता चलता है कि उन्होंने डेढ़ दशक पहले एपस्टीन के साथ बाजार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा की होगी. नए दस्तावेजों से, अन्य बातों के अलावा, यह भी पता चला है कि नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे-मारिट, क्राउन प्रिंस हाकॉन की 52 वर्षीय पत्नी ने 2013 में फ्लोरिडा के पाम बीच में एपस्टीन के स्वामित्व वाली एक संपत्ति को कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया था. 2012 में एपस्टीन और मेटे-मैरिट के बीच ईमेल पर हुई बातचीत में, एपस्टीन ने बताया कि वह पेरिस में "पत्नी की तलाश में" थे, लेकिन "मुझे स्कैंडिनेवियाई महिलाएं पसंद हैं." मेटे-मैरिट ने जवाब दिया कि फ्रांसीसी राजधानी "गंदे काम के लिए अच्छी" है, लेकिन "स्कैंडिनेवियाई महिलाएं" "बेहतर पत्नी साबित हो सकती हैं." इस महीने मेटे-मैरिट ने "शाही परिवार को जिस स्थिति में डाला है" उसके लिए माफी मांगी और कहा: "एपस्टीन और मेरे बीच हुए कुछ संदेशों की सामग्री उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती जो मैं बनना चाहती हूं." नॉर्वे पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के प्रमुख ने गुरुवार को कहा कि एपस्टीन फाइलों के जारी होने से जुड़ी एक जांच के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री थोरब्योर्न जगलैंड पर "गंभीर भ्रष्टाचार" का आरोप लगाया गया है. ओकोक्रिम नामक पुलिस इकाई ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या जगलैंड के पद के संबंध में उपहार, यात्रा और ऋण प्राप्त हुए थे. गुरुवार को इकाई के प्रमुख पाल के. लोनसेथ ने यह भी कहा कि उनकी टीमों ने गुरुवार को ओस्लो में जगलैंड के आवास की तलाशी ली, साथ ही राजधानी के दक्षिण में स्थित तटीय शहर रिसोर और पश्चिम में राउलैंड में दो अन्य संपत्तियों की भी तलाशी ली.ये तलाशी तब की गई जब मानवाधिकार निकाय, जिसका जगलैंड कभी नेतृत्व कर चुके थे, ने कहा कि वह नॉर्वेजियन अधिकारियों के उस अनुरोध का सम्मान कर रही है जिसमें जगलैंड को प्राप्त कानूनी प्रक्रियाओं से छूट को समाप्त करने की बात कही गई थी. परिषद ने यह कहते हुए छूट समाप्त कर दी कि इसका उद्देश्य आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित गतिविधियों की रक्षा करना था, न कि "व्यक्तिगत लाभ" के लिए. जगलैंड नॉर्वेजियन नोबेल समिति के पूर्व प्रमुख भी हैं. 1990 के दशक में इजरायल-फिलिस्तीन शांति प्रयासों में शामिल रहीं नॉर्वे की जॉर्डन में पूर्व राजदूत मोना जूल ने सप्ताहांत में इस्तीफा दे दिया. यह इस्तीफा उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि एपस्टीन ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले बनाई गई वसीयत में जूल के बच्चों के लिए 10 मिलियन डॉलर छोड़े थे. विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे ने कहा कि एपस्टीन के साथ उनकी जानकारी और संपर्क की मंत्रालय की जांच जारी रहेगी, और जूल स्थिति स्पष्ट करने के लिए नॉर्वे के अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रखेंगी. 86 वर्षीय जैक लैंग ने एपस्टीन के साथ कथित वित्तीय संबंधों के कारण पेरिस स्थित अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते कर जांच शुरू हुई थी. लैंग को रविवार को फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय में पेश होने के लिए तलब किया गया था, जो इस संस्थान की देखरेख करता है, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया. फ्रांसिस मिटर्रैंड के राष्ट्रपति रहते हुए संस्कृति मंत्री रहे लैंग, 30 जनवरी को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी फाइलों से प्रभावित फ्रांस के सबसे चर्चित व्यक्तियों में से एक हैं. प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मिरोस्लाव लाजक ने एपस्टीन के साथ अपने पुराने संवादों, जिनमें टेक्स्ट मैसेज भी शामिल हैं जिनमें उन्होंने "खूबसूरत" लड़कियों के बारे में चर्चा की थी, के कारण इस्तीफा दे दिया. लाजक ने स्लोवाकियाई सार्वजनिक रेडियो को बताया, “आज जब मैं उन संदेशों को पढ़ रहा हूँ, तो मुझे मूर्खता का एहसास हो रहा है.” पूर्व विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष लाजक ने किसी भी प्रकार के गलत काम से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि वे एपस्टीन को एक महत्वपूर्ण संपर्क मानते थे, जिसे अमेरिका के अमीर और शक्तिशाली लोग स्वीकार करते थे. वे संदेश पुरुषों के अहंकार का मात्र परिणाम हैं. लाजक ने कहा. “उनसे शब्दों के अलावा कुछ नहीं निकला.”

