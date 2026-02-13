विज्ञापन
नाटो को लेकर चल रहा मंथन, क्या खत्म होगी यूरोप और अमेरिका की आपसी तनातनी?

सम्मेलन के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे ने कहा कि यूरोप नाटो में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है और अपनी रक्षा का अधिक ध्यान रख रहा है.

Read Time: 3 mins
नाटो को लेकर चल रहा मंथन, क्या खत्म होगी यूरोप और अमेरिका की आपसी तनातनी?
डोनाल़्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद नाटो और अमेरिका के रिश्तों में तनाव दिख रहा है.
  • नाटो महासचिव ने कहा कि यूरोपीय देशों द्वारा सैन्य खर्च बढ़ाने से नाटो में यूरोप की नेतृत्व भूमिका मजबूत होगी
  • नाटो में यूरोप की बढ़ती भूमिका के बावजूद अमेरिका की मजबूत उपस्थिति और साझेदारी बनी रहेगी
  • यूरोप म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने और रक्षा तैयारियां बढ़ाने पर जोर दे रहा है
नाटो महासचिव मार्क रुट्टे ने शुक्रवार को कहा कि यूरोपीय सहयोगी देशों द्वारा सैन्य खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि के चलते नाटो गठबंधन का नेतृत्व यूरोप की ओर अधिक होगा और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की मजबूत उपस्थिति बनी रहेगी. म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में रुट्टे ने कहा, "आने वाले वर्षों में हम एक ऐसे नाटो को देखेंगे, जिसका नेतृत्व यूरोप की ओर अधिक होगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें अमेरिका की मजबूत पकड़ भी होगी. हम अपनी रक्षा योजना प्रक्रिया के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर यह कदम धीरे-धीरे उठाएंगे."

डिफेंस पर खर्च बढ़ाने को तैयार

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी दबाव के बीच शुक्रवार को आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में यूरोपीय नेताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया और अपनी रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया.

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर चर्चा करने के लिए पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स, सैन्य अधिकारी और खुफिया एजेंट एकत्रित हुए. इस वर्ष का सम्मेलन यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंधों के समय हो रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दी थी और यूरोपीय देशों के आव्रजन संबंधी रिकॉर्ड की आलोचना की थी.

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध, जो इस महीने अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश करने वाला है, सम्मेलन के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल रहेगा. इसके साथ ही, यूरोपीय नाटो सदस्यों द्वारा अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी. 

संबंध मजबूत करने पर जोर

सभा से पहले यूरोपीय नेताओं ने अपनी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का बचाव किया और नाटो को मजबूत करने का संकल्प लिया. यह सब तब हुआ जब ट्रंप ने नाटो पर सवाल उठाए और सहयोगी देशों पर रक्षा पर पर्याप्त खर्च न करने का आरोप लगाया है. 

सम्मेलन के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे ने कहा कि यूरोप नाटो में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है और अपनी रक्षा का अधिक ध्यान रख रहा है. उन्होंने आगे कहा, "एक मजबूत नाटो में एक मजबूत यूरोप का मतलब है कि अंतर-अटलांटिक संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत होंगे."

