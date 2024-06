Apple-OpenAI से खफा एलन मस्क की एक्स पोस्ट वायरल, लोगों ने दिए ये मजेदार रिएक्शन

टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क अपनी दिलचस्प सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक और ऐसी एक्स पोस्ट की, जिस पर यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. दरअसल एलन मस्क ने जो एक्स पोस्ट की है, उसमें कैप्शन लिखा है How Apple Intelligence Works. अब एलन मस्क की यही एक्स पोस्ट अब जमकर वायरल हो रही है. एलन मस्क की ये एक्स पोस्ट तब आई जब आईफोन निर्माताओं ने ओपनएआई के साथ साझेदारी का एलान किया.

एलन मस्क की पोस्ट पर यूजर्स का रिएक्शन

एलन मस्क की एक्स पोस्ट पर एक शख्स ने लिखा कि एप्पल के प्रोडक्ट इस्तेमाल मत करिए. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि एप्पल हमेशा ही परेशानी का सबब बनते हैं. जबकि एक यूजर ने लिखा कि मैं निराश हूं कि आपके पास यह समझने का धैर्य नहीं है कि यह कैसे काम करता है, जैसा कि अधिकांश MSM रिपोर्टिंग में होता है. यदि आप वास्तव में प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं, तो इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा समय निकालने से आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि यह कितना भ्रामक है, खासकर Google की तुलना में.

Don't use Apple products — Hi, I'm KellyJo 🙋🏽‍♀️🇺🇸 (@BiologicalWoma2) June 10, 2024

Apple and original sin. Apples always spell trouble! 😂🤣 — Elena_ The HumanistPoet (@ElenaRuiz_Poet) June 11, 2024

Disappointed that you don't have the patience to understand how it works, kinda like most MSM reporting. If you're truly concerned about privacy then taking a little time to learn about it would quickly show you how misguided this is, esp compared to approaches like Google's. — Chris Aljoudi (@ChrisAljoudi) June 10, 2024

Yes copilot should be banned in all workplaces. Huge privacy breech — Evan (@EvanDownUnder) June 11, 2024

किस बात को लेकर खफा हुए एलन मस्क

इसके कुछ घंटे बाद ही मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने इस पर नाराजगी जाहिर की अपने कंपनी परिसर में एप्पल फोन के इस्तेमाल पर ही प्रतिबंध लगाने की धमकी तक दे डाली. दरअसल मस्क का कहना है कि दोनों कंपनियों के बीच की यह साझेदारी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. एपल के सीईओ टिम कुक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट किया था.

Here's a picture of the garbage can I just threw all my Apple devices into pic.twitter.com/dSNHzQJKAh — greg (@greg16676935420) June 10, 2024

How could anyone trust Sam Altman at OpenAI on his word? He's clearly not prioritizing integrity, honesty or morality. — AlphaRomeoSierra (@ARomeoSierra) June 11, 2024

What the Apple defenders do not conceive, is that the AI is not theirs to control. By description, it is an intelligent being, making high speed choices with intentions and guidance beyond our ken. — NitaiHammari (@NitaiHammri) June 11, 2024

मस्क ने एप्पल प्रोडक्ट को बंद करने की धमकी क्यों दी

कुक की पोस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को एप्पल डिवाइस में और बेहतर करने का एलान करते हुए चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई के साथ साझेदारी का एलान किया. बस फिर क्या था, इस एलान के कुछ घंटे बाद ही एलन मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि एप्पल डिवाइस में चैटजीपीटी नहीं चाहिए या तो इस सॉफ्टवेयर को एपल डिवाइस में इंटीग्रेट करने पर रोक लगनी चाहिए या फिर वह अपनी कंपनी में एप्पल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा देंगे.