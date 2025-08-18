विज्ञापन
छुट्टियां बर्बाद...महिला ने ChatGPT पर निकाला गुस्सा, रोते-रोते सुनाया दुखड़ा

स्पेनिश इन्फ्लुएंसर Mery Caldass की छुट्टियां ChatGPT की अधूरी जानकारी से बिगड़ गईं. उनका रोता हुआ TikTok वीडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी.

छुट्टियां बर्बाद...महिला ने ChatGPT पर निकाला गुस्सा, रोते-रोते सुनाया दुखड़ा
AI पर भरोसा पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, ChatGPT की सलाह से बिगड़ी छुट्टियां

ChatGPT travel advice viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक TikTok वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पेन की इन्फ्लुएंसर Mery Caldass रोते हुए नजर आ रही हैं. वजह थी उनकी छुट्टियां, जो गलत ट्रैवल एडवाइस के चलते बिगड़ गईं. उन्होंने दावा किया कि, उन्होंने अपनी फ्लाइट से पहले ChatGPT से वीज़ा की जानकारी ली थी, लेकिन गड़बड़ हो गई.

वीज़ा नहीं, ESTA की थी जरूरत (Woman blames ChatGPT TikTok)

Mery Caldass और उनके बॉयफ्रेंड Alejandro Cid प्यूर्टो रिको की फ्लाइट पकड़ने पहुंचे थे. उन्होंने ChatGPT से पूछा था कि, क्या स्पेनिश नागरिकों को वीज़ा चाहिए? जवाब मिला, नहीं. असल में, वीज़ा की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्पेनिश नागरिकों को अमेरिका की यात्रा के लिए ESTA (Electronic System for Travel Authorisation) ज़रूरी है. यही जानकारी मिस हो गई और कपल फ्लाइट पकड़ने से चूक गया.

एयरपोर्ट पर टूट गईं Mery (Spanish influencer visa mistake)

TikTok पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि, एयरपोर्ट पर Mery रो रही हैं और अपना गुस्सा ChatGPT पर निकाल रही हैं. वहीं उनका बॉयफ्रेंड Alejandro उन्हें दिलासा देता नजर आता है. गुस्से में उन्होंने यहां तक कह दिया, शायद ChatGPT ने बदला लिया, क्योंकि मैं इसे अक्सर इंसल्ट करती हूं.

सोशल मीडिया पर बहस (ChatGPT wrong travel info)

वीडियो पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ ने कपल को ट्रोल करते हुए लिखा, अरे भई, ऑफिशियल साइट देख लेते, AI पर क्यों भरोसा किया? वहीं कई यूजर्स ने कहा, सवाल ही गलत पूछा होगा, इसलिए जवाब अधूरा मिला. कुछ लोगों ने Mery को सपोर्ट भी किया और कहा कि यह किसी के साथ भी हो सकता है.

आखिर पहुंच ही गए प्यूर्टो रिको (Spanish woman travel advice chatgpt)

हालांकि, छुट्टियों की खराब शुरुआत के बावजूद कपल आखिरकार प्यूर्टो रिको पहुंच ही गया. वहां उन्होंने अपने पसंदीदा सिंगर Bad Bunny के कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया और फैंस से वादा किया कि इस घटना को अब वे सिर्फ एक फनी मेमोरी की तरह याद रखेंगे. यह घटना बताती है कि AI कितना भी स्मार्ट क्यों न हो, लेकिन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा जैसी जानकारी हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही चेक करनी चाहिए. Mery का यह वीडियो लोगों को हंसाने और सोचने पर मजबूर कर रहा है. 

