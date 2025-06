“बहुत ज्यादा हो गया": एलन मस्क को अब ट्रंप पर किए अपने पोस्ट पर हो रहा "पछतावा"

कई दिनों की सार्वजनिक कलह के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक ट्वीट करके कहा है कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति और अपने पार्टनर डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले हफ्ते किए अपने कुछ पोस्ट पर पछतावा हो रहा है. उन्होंने कहा कि ट्रंप पर उनके कुछ पोस्ट हद से ज्यादा आगे बढ़ गए. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि, "मुझे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले हफ्ते किए गए कुछ पोस्ट के लिए खेद है. वे हद से आगे चले गए."

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.