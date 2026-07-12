विज्ञापन
विशेष लिंक

केरल का वो इलाका, तीन एस्ट्रोनॉट और 'ईश्वर के देश' की कहानी... जहां से भारत को भी मिला ISRO

केरल के पलक्कड़ जिले से ताल्लुक रखने वाले डॉ. अनिल मेनन 14 जुलाई को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए उड़ान भरने वाले हैं.

Read Time: 8 mins
trusted source trusted source
Share
केरल का वो इलाका, तीन एस्ट्रोनॉट और 'ईश्वर के देश' की कहानी... जहां से भारत को भी मिला ISRO
अनिल मेनन, प्योत्र दुब्रोव और एना किकिना.
NASA
नई दिल्ली:

जब भारतीय मूल के NASA एस्ट्रोनॉट डॉ. अनिल मेनन 14 जुलाई को रूस के सोयुज MS-29 स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो केरल में एक शानदार कहानी सामने आ रही है. केरल को 'गॉड्स ओन कंट्री' यानी 'ईश्वर का अपना' देश कहा जाता है. इसी राज्य के एक जिले पलक्कड़ को अब इस बात पर गर्व है कि उसका तीन एस्ट्रोनॉट्स से एक खूबसूरत कनेक्शन है. केरल का NASA, ISRO, Roscosmos और SpaceX से कनेक्शन है.

इनमें से एक हैं एना मेनन, जो ऐतिहासिक पोलारिस डॉन मिशन पर उड़ान भरने वाली पहली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट बनीं. दूसरे हैं डॉ. अनिल मेनन, जो अब अंतरिक्ष की अपनी पहली यात्रा शुरू करने वाले हैं. और तीसरे हैं एयर कमोडोर प्रशांत बालकृष्णन नायर, जो भारत के गगनयान मिशन के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट्स में से एक हैं. वे मूल रूप से Axiom-4 मिशन से जुड़ी तैयारियों का हिस्सा थे और भारत के सबसे जाने-माने भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं.

केरल, और खासकर पलक्कड़ जिले के लिए, इंसान की अंतरिक्ष यात्रा में यह एक असाधारण योगदान है. मलयाली लोग इसका भरपूर जश्न मना रहे हैं और इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि ISRO का जन्म भी केरल के थुम्बा नाम के मछुआरों के गांव में हुआ था.

एयर कमोडोर प्रशांत नायर के लिए, अनिल मेनन के मिशन का महत्व व्यक्तिगत और भावनात्मक, दोनों है. दोनों ने साथ में ट्रेनिंग की और ह्यूस्टन में रहने के दौरान उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई.

अनिल मेनन और प्रशांत बी. नायर.

अनिल मेनन और प्रशांत बी. नायर.
Photo Credit: Prashant B Nair

लॉन्च से पहले NDTV के साथ शेयर किए गए एक दिल को छू लेने वाले मैसेज में नायर ने लिखा- 'प्रिय भाई अनिल और प्यारी एना... मेरे और मेरी पत्नी लीना के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना वाकई बहुत भावुक कर देने वाला पल है. भारत की इस महान भूमि और केरल से आपके जुड़ाव को हम सभी हमेशा प्यार से याद रखेंगे, जो यहां से आपके लिए चीयर कर रहे हैं. हम दोनों खुशकिस्मत थे कि पिछले साल ह्यूस्टन में रहने के दौरान हमें आप दोनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिला. इस लॉन्च के साथ, आप और आपकी एस्ट्रोनॉट पत्नी एना सचमुच एक 'कंप्लीट एस्ट्रोनॉट फैमिली' बन गए हैं.'

यह मैसेज न सिर्फ़ दोस्ती को दिखाता है, बल्कि ट्रेनिंग, खोज और अंतरिक्ष के लिए साझा जुनून से जुड़े एस्ट्रोनॉट्स की नई पीढ़ी के बीच बढ़ते रिश्ते को भी दिखाता है.

भारतीयों के लिए नायर का संदेश खास मायने रखता है क्योंकि वे खुद गगनयान प्रोग्राम के जरिए भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान के सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

मेनन का जन्म एक भारतीय पिता और यूक्रेनी मां के घर हुआ था और वे अमेरिका में पले-बढ़े. यह छोटी सी जानकारी बताती है कि अमेरिका में जन्म और पालन-पोषण के बावजूद अनिल मेनन की जड़ें भारत से कितनी गहराई से जुड़ी हैं.

भारत से उनके संबंध सिर्फ पूर्वजों तक ही सीमित नहीं हैं. अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले, मेनन ने पोलियो टीकाकरण के प्रयासों में मदद करते हुए रोटरी एंबेसडोरियल स्कॉलर के तौर पर भारत में समय बिताया था. NASA के अनुसार, उन्होंने भारत के पोलियो उन्मूलन अभियान - जो दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धियों में से एक है - का अध्ययन करने और उसमें सहयोग करने में एक साल बिताया. उन्होंने NDTV को बताया कि उस दौरान वे नई दिल्ली में रहे और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी पहलों पर काम किया जिन्होंने बाद में एक डॉक्टर और मानवतावादी के तौर पर उनके करियर को आकार दिया.

आज, वे अंतरिक्ष की दहलीज पर खड़े हैं. मेनन कोई आम अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं. वे एक साथ कई भूमिकाएं निभाते हैं - मेडिकल डॉक्टर, मैकेनिकल इंजीनियर, एयरोस्पेस मेडिसिन स्पेशलिस्ट, फ्लाइट सर्जन, मिलिट्री ऑफिसर, पायलट और रिसर्चर. NASA उन्हें इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स में कर्नल और NASA के पूर्व फ्लाइट सर्जन के तौर पर बताता है, जिन्होंने खुद अंतरिक्ष यात्री बनने से बहुत पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद क्रू की मदद की थी.

लीना कुमार, अनिल मेनन, एना मेनन और प्रशांत बी. नायर.

लीना कुमार, अनिल मेनन, एना मेनन और प्रशांत बी. नायर.
Photo Credit: Prashant B Nair

14 जुलाई को, मेनन कजाकिस्तान के ऐतिहासिक बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों प्योत्र दुब्रोव और एना किकिना के साथ सोयुज MS-29 में उड़ान भरेंगे. यह अंतरिक्ष यान तीनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाएगा, जहां वे 2027 में पृथ्वी पर लौटने से पहले वैज्ञानिक अनुसंधान और टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन करते हुए लगभग आठ महीने बिताएंगे. यह मेनन की अंतरिक्ष की पहली उड़ान होगी.

यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि मेनन पहले ही जमीन से अंतरिक्ष यात्रियों की देखभाल में कई साल बिता चुके हैं. NASA का कहना है कि उन्होंने फ्लाइट सर्जन के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कई क्रू की मदद की और रूस के स्टार सिटी में छह महीने से ज्यादा समय तक रहे और काम भी किया. अब, दूसरों को ऑर्बिट तक पहुंचने में मदद करने के बाद, वे खुद इसका अनुभव करेंगे.

अपनी यात्रा के दौरान, मेनन उन जरूरी प्रयोगों में हिस्सा लेंगे जिनका मकसद यह समझना है कि इंसानी शरीर अंतरिक्ष के माहौल में कैसे ढलता है? रिसर्चर माइक्रोग्रैविटी में खून के बहाव, नसों की बनावट और खून की संरचना का अध्ययन करेंगे. वह स्टेशन के पीने के पानी का इस्तेमाल करके इंट्रावेनस (IV) फ्लूइड बनाने की प्रक्रिया को टेस्ट करने में भी मदद करेंगे. यह एक ऐसा इनोवेशन है जो भविष्य में चांद और मंगल पर लंबे समय तक चलने वाले मिशन के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है.

NASA का कहना है कि वह एडवांस्ड मेडिकल और टेक्नोलॉजी से जुड़े डेमो में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें अल्ट्रासाउंड प्रक्रियाएं शामिल हैं. इन प्रक्रियाओं में ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भविष्य के डीप स्पेस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की मदद की जाएगी. 

लेकिन शायद इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अनिल मेनन एक ऐसे परिवार से हैं जो अंतरिक्ष यात्रा के मामले में वाकई अनोखा है. उनकी पत्नी एना मेनन खुद भी एक जानी-मानी एस्ट्रोनॉट हैं. एना मेनन को पहली बार सितंबर 2024 में SpaceX के पोलारिस डॉन मिशन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. 2025 में NASA के एस्ट्रोनॉट ग्रुप में शामिल होने से पहले, उन्होंने SpaceX में लीड स्पेस ऑपरेशन्स इंजीनियर और मिशन डायरेक्टर के तौर पर काम किया.

पोलारिस डॉन अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी प्राइवेट ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन में से एक बन गया. एंटरप्रेन्योर जेरेड इसाकमैन की अगुवाई में - जो अब NASA एडमिनिस्ट्रेटर हैं - इस मिशन ने प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नई दिशा दी. एना मेनन ने मिशन की मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम किया और मिशन के दौरान कई गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: NASA

इस मिशन ने दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस वॉक करके इतिहास रचा और प्राइवेट स्पेसफ्लाइट के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू किया. 

एना मेनन और उनकी साथी एस्ट्रोनॉट सारा गिलिस ने उन महिलाओं में शामिल होकर रिकॉर्ड बनाया जिन्होंने पृथ्वी से अब तक की किसी भी महिला की तुलना में ज्यादा दूर तक यात्रा की. उनकी भूमिका ने यह दिखाया कि कमर्शियल मिशन भी ऐसे जटिल ऑपरेशन कर सकते हैं जो पहले सिर्फ राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियों के लिए ही मुमकिन थे.

आज एना मेनन NASA एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के तौर पर ट्रेनिंग ले रही हैं, जबकि उनके पति अपने पहले ऑर्बिटल मिशन की तैयारी कर रहे हैं. वे दोनों दुनिया के उन चुनिंदा एस्ट्रोनॉट जोड़ों में से एक हैं.

NASA के मुताबिक, इस जोड़े के दो बच्चे हैं. इसलिए मेनन परिवार स्पेसफ्लाइट के इतिहास में एक खास जगह रखता है. उनके बच्चे ऐसे घर में बड़े हो रहे हैं जहाँ माता-पिता दोनों ही एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं. 

नायर और मेनन के बीच का संबंध एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग और सहयोग के बढ़ते ग्लोबल स्वरूप को भी दिखाता है. चाहे NASA, Roscosmos, SpaceX, ISRO के लिए उड़ान भरनी हो या भविष्य के भारतीय मिशनों के लिए, आज एस्ट्रोनॉट अक्सर एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, एक साथ सीखते हैं और जीवन भर की दोस्ती बनाते हैं.

इस बीच, केरल के पास जश्न मनाने की बड़ी वजह है. पलक्कड़ जिला अब गर्व के साथ तीन खास लोगों की ओर देख सकता है. 

अनिल मेनन, एना मेनन और प्रशांत बी. नायर.

अनिल मेनन, एना मेनन और प्रशांत बी. नायर.
Photo Credit: Prashant B Nair

एना मेनन ने प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन के आधुनिक दौर की शुरुआत में मदद की और पहले कमर्शियल स्पेस वॉक से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया.

अनिल मेनन NASA एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर और रिसर्चर के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे हैं. प्रशांत नायर भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान के भविष्य के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं. 

दुनिया में अमेरिका और रूस के अलावा शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां इतने सारे एस्ट्रोनॉट टैलेंट और उपलब्धियां एक साथ देखने को मिलती हों.

जैसे ही बैकोनूर में सोयुज का काउंटडाउन शुरू होता है, ह्यूस्टन से लेकर स्टार सिटी और केरल के पलक्कड़ तक उत्साह फैल जाता है. एक तरफ NASA के एस्ट्रोनॉट खड़े हैं जो पृथ्वी से बाहर अपनी पहली यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. दूसरी तरफ, परिवार, दोस्त और चाहने वाले गर्व के साथ इंतजार कर रहे हैं.

जब सोयुज MS-29 डॉ. अनिल मेनन को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा, तो यह सिर्फ एक नए मिशन की शुरुआत नहीं होगी. यह एस्ट्रोनॉट्स के एक परिवार, अंतरिक्ष यात्रियों के बीच दोस्ती और केरल के एक छोटे से हिस्से के असाधारण योगदान का जश्न होगा, जिसने दुनिया को एक-दो नहीं, बल्कि तीन एस्ट्रोनॉट और भारत की मशहूर संस्था ISRO को दिया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NASA, ISRO, NASA Astronauts, Anil Menon, Anil Menon Astronauts Palakkad
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com