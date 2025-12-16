विज्ञापन
विशेष लिंक

दुश्मन के जहाज पलक झपकते तबाह... रात में चला ट्रंप का मिशन सर्वनाश, दिल दहलाने वाला वीडियो

Donald Trump War against Drugs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने सितंबर से अबतक अपने ड्रग्स-तस्करी विरोधी अभियान में कम से कम 26 जहाज तबाह कर दिए हैं. हमलों में कम से कम 95 कथित तस्कर मारे गए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दुश्मन के जहाज पलक झपकते तबाह... रात में चला ट्रंप का मिशन सर्वनाश, दिल दहलाने वाला वीडियो
Donald Trump War against Drugs: अमेरिकी सेना ने 3 जहाज उड़ा दिए
  • अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स तस्करी कर रहे तीन जहाजों पर हवाई हमला किया- 8 की मौत
  • सितंबर से ट्रंप के नेतृत्व में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ सैन्य अभियान में कम से कम 26 जहाज नष्ट किए गए हैं
  • अमेरिकी नौसेना कैरेबियन सागर में बड़ी तादाद में तैनात है और बड़े विमान वाहक जहाजों के साथ अभियान चला रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ड्रग्स लाते तस्करों के लिए काल बन गए हैं. अमेरिकी सेना के जानकारी दी है कि उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित तौर पर ड्रग्स ले जाने वाले तीन जहाजों पर सोमवार, 15 दिसंबर की रात हमले किए. एक के बाद एक किए गए इस हमले में आठ तस्करों की मौत हो गई है. सितंबर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ शुरू किए गए ट्रंप के इस सैन्य अभियान में कम से कम 26 जहाज हवाई हमले में तबाह किए गए हैं. इनमें 90 से अधिक कथित ड्रग्स तस्करों की जान चली गई है.

अमेरिकी सेना के दक्षिणी कमान ने अपने आधिकारिक X हैंडल एक एक पोस्ट डाला है. इसमें कहा गया है, "खुफिया जानकारी ने पुष्टि की है कि जहाज पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जानकारी वाले नार्को-तस्करी रूट से गुजर रहे थे और नार्को-तस्करी में लगे हुए थे." दक्षिणी कमान ने बताय है कि उसकी सैन्य कार्रवाई के दौरान कुल आठ नार्को-आतंकवादी मारे गए हैं- पहले जहाज में तीन, दूसरे में दो और तीसरे में तीन.

पोस्ट में तीन अलग-अलग नावों पर हवाई हमले और उनके तबाह होने के वीडियो फुटेज शामिल हैं.

ड्रग्स के खिलाफ ट्रंप का मिशन सर्वनाश

सितंबर की शुरुआत से, अमेरिका रक्षा विभाग (पेंटागन) प्रमुख पीट हेगसेथ के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स-तस्करी करने वाले जहाजों को बार-बार निशाना बनाया गया है. इस अभियान में अबतक कम से कम 26 जहाज नष्ट हो गए और कम से कम 95 लोग मारे गए हैं.

जब ट्रंप की सेना इन हमलों को अंजाम दे रही है तब कैरेबियन सागर में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपनी नौसेना को उतार दिया है. ट्रंप की नौसेना यहां दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक जहाज और कई अन्य युद्धपोत के साथ डटी हुई है. राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उनका टारगेट ड्रग्स-तस्करी का मुकाबला करना है. लेकिन दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का कहना है कि उन्हें संदेह है कि ट्रंप इसके जरिए वेनेजुएला में शासन परिवर्तन करना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: समंदर में जोरदार धमाका और पुतिन की पनडुब्बी तबाह, यूक्रेन ने पानी के अंदर किया बड़ा ड्रोन हमला- VIDEO

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald Trump, US Venezuela Clash, US Army
Get App for Better Experience
Install Now