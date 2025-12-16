दुश्मन के जहाज पलक झपकते तबाह... रात में चला ट्रंप का मिशन सर्वनाश, दिल दहलाने वाला वीडियो

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ड्रग्स लाते तस्करों के लिए काल बन गए हैं. अमेरिकी सेना के जानकारी दी है कि उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित तौर पर ड्रग्स ले जाने वाले तीन जहाजों पर सोमवार, 15 दिसंबर की रात हमले किए. एक के बाद एक किए गए इस हमले में आठ तस्करों की मौत हो गई है. सितंबर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ शुरू किए गए ट्रंप के इस सैन्य अभियान में कम से कम 26 जहाज हवाई हमले में तबाह किए गए हैं. इनमें 90 से अधिक कथित ड्रग्स तस्करों की जान चली गई है.

अमेरिकी सेना के दक्षिणी कमान ने अपने आधिकारिक X हैंडल एक एक पोस्ट डाला है. इसमें कहा गया है, "खुफिया जानकारी ने पुष्टि की है कि जहाज पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जानकारी वाले नार्को-तस्करी रूट से गुजर रहे थे और नार्को-तस्करी में लगे हुए थे." दक्षिणी कमान ने बताय है कि उसकी सैन्य कार्रवाई के दौरान कुल आठ नार्को-आतंकवादी मारे गए हैं- पहले जहाज में तीन, दूसरे में दो और तीसरे में तीन.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

पोस्ट में तीन अलग-अलग नावों पर हवाई हमले और उनके तबाह होने के वीडियो फुटेज शामिल हैं.

ड्रग्स के खिलाफ ट्रंप का मिशन सर्वनाश

सितंबर की शुरुआत से, अमेरिका रक्षा विभाग (पेंटागन) प्रमुख पीट हेगसेथ के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स-तस्करी करने वाले जहाजों को बार-बार निशाना बनाया गया है. इस अभियान में अबतक कम से कम 26 जहाज नष्ट हो गए और कम से कम 95 लोग मारे गए हैं.

जब ट्रंप की सेना इन हमलों को अंजाम दे रही है तब कैरेबियन सागर में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपनी नौसेना को उतार दिया है. ट्रंप की नौसेना यहां दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक जहाज और कई अन्य युद्धपोत के साथ डटी हुई है. राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उनका टारगेट ड्रग्स-तस्करी का मुकाबला करना है. लेकिन दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का कहना है कि उन्हें संदेह है कि ट्रंप इसके जरिए वेनेजुएला में शासन परिवर्तन करना चाहते हैं.

