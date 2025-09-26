विज्ञापन
शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मिले ट्रंप, जमकर की तारीफ, पढ़ें क्या कुछ कहा

ट्रंप के साथ शाहबाज और मुनीर की ये बैठक हाल ही में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुई व्यापार समझौते  के बाद हुई है.

शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मिले डोनाल्ड ट्रंप
  • ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पाक के पीएम शाहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की
  • ट्रंप ने शाहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की है.
  • यह बैठक हाल ही में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद हुई.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ और पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की. इस बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जमकर तारीफ की है. ये मुलाकात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई है. इस मुलाकात से पहले पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं. पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ और वहां के फील्ड मार्शल एक महान इंसान हैं. 

आपको बता दें ट्रंप के साथ शाहबाज और मुनीर की ये बैठक हाल ही में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुई व्यापार समझौते  के बाद हुई है. कुछ दिन पहले ही ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान संक्षिप्त रूप से मुलाकात हुई थी. 

ट्रंप ने कभी पाकिस्तान को बताया था आतंकवाद का पनाहगाह

डोनाल्ड ट्रंप भले अभी पाकिस्तान के पीएम और वहां के सेना प्रमुख की तारीफ कर रहे हों लेकिन एक समय वो भी था जब ट्रंप ने सार्वजनिक मंच से पाकिस्तान को आतंकवाद का पनाहगाह बताया था. उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद का सुरक्षित पनाहगाह है. ट्रंप ने पाकिस्तान पर अमेरिका को धोखा देने का आरोप लगाया था. 

आपको बता दें कि अगस्त में भी मुनीर ट्रंप से मिले थे. मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत पर जहर उगला था. मुनीर ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है. पहलगाम हमले से कुछ दिनों पहले भी मुनीर ने ऐसा ही भड़काऊ बयान दिया था. उसने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को नहीं भूलेगा, क्योंकि यह हमारे गले की नस है.

मुनीर के बयान का भारत ने करार जवाब दिया था. सरकार ने कहा था कि कोई भी विदेशी चीज उनके गले की नस में कैसे हो सकती है? यह भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है. पाकिस्तान के साथ इसका एकमात्र कनेक्शन यह है कि उसे अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करना है. मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ संघर्ष के दौरान मजबूती से जवाब दिया था. किसी भी भारतीय आक्रामकता का उचित जवाब दिया जाएगा.

