Russia Ukraine War: डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के साथ ही साढ़े तीन से चल रही रूस-यूक्रेन जंग को रुकवाने की कसम खाई थी. हालांकि 6 महीने से अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी ट्रंप को इसमें सफलता नहीं मिली है.

‘पुतिन से जल्द बात करूंगा’: कहां-कहां फोन घुमा रहे ट्रंप, रूस-यूक्रेन जंग रोकने की अबतक हर कोशिश फेल 
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
  • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने की बात कही है.
  • ट्रंप ने उसी दिन यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ भी बातचीत की थी.
  • छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रूस-यूक्रेन युद्ध के समाधान में कोई सफलता नहीं मिली है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार, 4 सितंबर को कहा कि वह जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करेंगे. इससे पहले दिन में उन्होंने यूक्रेनी समकक्ष व्लोडिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत की थी.

दरअसल व्हाइट हाउस में प्रमुख अमेरिकी तकनीकी अधिकारियों के साथ डिनर आयोजित किया गया था. इस मौके पर ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वह निकट भविष्य में पुतिन के साथ बात करेंगे, तो उन्होंने कहा, "मैं हां करूंगा."

गौरतलब है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के साथ ही साढ़े तीन से चल रही रूस-यूक्रेन जंग को रुकवाने की कसम खाई थी. हालांकि 6 महीने से अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी ट्रंप को इसमें सफलता नहीं मिली है. जब ट्रंप ने पुतिन के साथ अलास्का में शिखर सम्मेलन किया था तो इस बात की उम्मीद जगी थी कि शायद सीजफायर या पूर्ण शांति समझौते पर बात बन जाए. लेकिन अभी भी कोई समझौता नहीं हो पाया है. रूस ने उल्टे यूक्रेन पर अपने हमलों को और तेज कर दिया है.

Donald Trump, Russia Ukraine War, Vladimir Putin
