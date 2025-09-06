‘एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया तो मुझे मार दिया’: ट्रंप ने “Trump Is Dead” की अफवाह पर मीडिया को दिया जवाब

हम अभी जिंदा है… अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सामने आकर मीडिया से यह बात बोलनी पड़ी है. दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही थीं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हैशटैग "TrumpIsDead" ट्रेंड कर रहा था. अब सामने आकर ट्रंप ने मीडिया से अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर दिया तो अफवाह फैला दी गई कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं. “इसलिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को 3 घंटे का वक्त दिया.”

79 साल के रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने सामने आकर कहा,

“प्रेस हाल में बहुत अच्छी रही है, सिवाए इस बात के कि उन्होंने एक अफवाह फैलाई. मैंने लगातार 8 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर मैंने एक मिस कर दिया. मैं ओवल ऑफिस में था. मैं एक क्लब भी गया क्योंकि मुझे मीटिंग में शामिल होना था. उन्होंने दिखाया भी कि मैं वहां हूं. लेकिन फिर वह भयावह अफवाह फैलनी शुरू हो गई कि ट्रंप अब इस दुनिया में नहीं हैं. मेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इतनी बड़ी अफवाह फैला दी गई तो इसलिए मैंने आज उन्हें (मीडिया को) 3 घंटे दिए.”

सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें

ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से फैली थीं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हैशटैग #TrumpIsDead को ट्रेंड करा दिया गया. अटकलें तब बढ़ीं जब व्हाइट हाउस ने एक ब्लैंक शेड्यूल प्रकाशित किया था. हालांकि, ट्रंप ने गोल्फ खेलते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट करके अफवाहों को खारिज करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर ने उस तस्वीर को ही "फर्जी" करार दिया.

यह हैशटैग तब और भी वायरल ट्रेंड बन गया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वह "भयानक त्रासदी" की स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप फिट और ऊर्जावान हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है.