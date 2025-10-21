‘तुम्हारी मां ने’… पत्रकार के सवाल पर क्यों भड़क गईं ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध समाप्ति पर चर्चा के लिए जल्द पुतिन से मिलने वाले हैं
- ट्रंप-पुतिन की बैठक हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है
- व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बैठक से जुड़े एक पत्रकार के सवाल पर जवाब देते समय सीमा लांघ दी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खास और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी विवादों में घिर गई है. उसने एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने मर्यादा की सीमा लांघ दी. अब प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने अपना बचाव और उस रिपोर्टर पर पलटवार करते हुए उसे "वामपंथी हैक" बताया और कहा कि वह पत्रकार ही नहीं है.
दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर घोषणा की है कि वह यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए जल्द ही पुतिन से मिलेंगे. मीडिया में खबर चल रही है कि यह मीटिंग हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगी. जब हफिंगगटन पोस्ट के रिपोर्टर एस.वी. डेट ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को मैसेज भेजकर ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए सवाल पूछा कि मीटिंग के लिए इस स्थान को किसने चुना है तो इसपर लेविट ने उत्तर दिया, “तुम्हारी मां ने."
For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.— Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025
Just take a look at @svdate's feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us
X पर एक पोस्ट में प्रेस सेक्रेटरी लेविट ने कहा, "संदर्भ के लिए, हफिंगगटन पोस्ट के एस.वी. डेट फैक्ट्स में रुचि रखने वाले पत्रकार नहीं हैं. वह एक वामपंथी हैक हैं, जिन्होंने वर्षों से लगातार राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला किया है और लगातार डेमोक्रेट टॉकिंग पॉइंट्स के साथ मुझे फोन करते रहते हैं. बस एसवी डेट की फीड पर एक नजर डालें, यह एक ट्रंप-विरोधी व्यक्तिगत डायरी की तरह है. यहां उनके "सवाल" पर मेरी पूरी प्रतिक्रिया है. जो एक्टिविस्ट वास्तविक पत्रकारों के रूप में खुद को पेश करते हैं, वे पेशे को नुकसान पहुंचाते हैं."
कब होगी ट्रंप-पुतिन की मुलाकात?
अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इस अहम बैठक के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है. इसकी आने वाले हफ्तों में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित होने की उम्मीद है. अल जजीरा की ही रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आयोजित शिखर सम्मेलन में शामिल होने के इच्छुक हैं.
सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए, जेलेंस्की ने कहा कि अगर उन्हें आमंत्रित किया गया तो वह भाग लेंगे. अल जजीरा के अनुसार, हंगरी के प्रधान मंत्री विक्टर ओर्बन के मास्को के साथ मधुर संबंध हैं माना जाता है कि उनका कीव के प्रति विरोधी दृष्टिकोण हैं. इस वजह से यूक्रेनी राष्ट्रपति बुडापेस्ट में बैठक होने से आशंकित हैं.
