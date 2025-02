मोदी-ट्रंप दोस्ती का नया चैप्टर: व्हाइट हाउस में मुलाकात के नतीजों पर दुनिया की नजर

Donald Trump Narendra Modi Meeting: पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया. व्हाइट हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए भी पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं. पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर और द्विपक्षीय वार्ता होगी. दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट की बात होगी. हालांकि, दोनों नेताओं की बातचीत लंबी भी हो सकती है. डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी से पहली बार मिल रहे हैं. इसके साथ ही पीएम मोदी दुनिया के चौथे नेता हैं, जिनसे ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद मिल रहे हैं. दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है. बातचीत का टोन सेट करते हुए पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने मीडिया से कहा कि हम भारत के हित को उसी तरह सर्वोपरि रखकर चलेंगे, जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के लिए रखकर चल रहे हैं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at White House in Washington, DC to meet US President Donald Trump.



The two leaders are meeting in person for the first time after the inauguration of President Trump as the 47th US President on January 20, 2025.



(Video: ANI/DD)