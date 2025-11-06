दम आलू, चिली चिकन और चाय… न्यूयॉर्क के ‘देसी’ मेयर बनने के बाद ममदानी का स्पेशल लंच, शेयर की तस्वीर

अमेरिका के सबसे बड़ी आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में इतिहास बन चुका है. जोहरान ममदानी ने मेयर चुनाव जीत लिया है और वो अमेरिकी की राजनीतिक दिशा तय करने वाले इस शहर के पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे. अपनी शानदार जीत से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी चोट पहुंचा चुके ममदानी भारतीय मूल के हैं और न सिर्फ अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने भारत के पहले पीएम जवाहर लाल नेहरू के भाषण को कोट किया बल्कि जीत के बाद अपने पहले लंच में देसी खाना भी खाया. ममदानी ने खुद फोटो डालकर बताया कि जीत के बाद के पहले लंच में उन्होंने आलू दम और चिली चिकन खाना.

इंस्टाग्राम पर ममदानी ने फोटो पोस्ट करके लिखा, "आपके चुने हुए मेयर के रूप में पहला व्यस्त दिन: सुबह-सुबह इंटरव्यू, ट्रांजिशन से संबंधित घोषणाएं और बैठकें. इस सब पर कल और अधिक कहूंगा लेकिन उससे पहले जैक्सन हाइट्स के लालीगुरस बिस्ट्रो (रेस्टोरेंट) में अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ (सांसद) के साथ टिंगमो ब्रेड और आलू दम के साथ दोपहर के भोजन का मुख्य आकर्षण चिली चिकन था."

विक्ट्री स्पीच में नेहरू, बाद में स्टेज पर बजा 'धूम मचाले'

जोहरान ममदानी अपनी पहली विक्ट्री स्पीच में अपनी भारतीय जड़ों का बखान करना नहीं भूले, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर भारत या भारतीयों का जिक्र नहीं किया. लेकिन ममदानी ने अपने स्पीच में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध ‘ट्रस्ट विद डेस्टिनी' भाषण का हवाला दिया. ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की बात करते हुए नेहरू का ज़िक्र किया.

इसके बाद ममदानी जब मंच से उतरे तो 2004 की ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म ‘‘धूम'' का जोश भरा गीत ‘धूम मचा ले' बैकग्राउंड में बज रहा था. इस गीत के इस्तेमाल पर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई और लोगों ने ममदानी द्वारा इस गाने के चुनाव की सराहना की.

गौरतलब है कि फेमस भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के लेखक महमूद ममदानी के पुत्र जोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस स्लिवा को हराया है.

