ट्रंप को आ रही किम जोंग की याद! जब अमेरिका राष्ट्रपति को दिखाया गया नॉर्थ कोरिया में गोल्फ खेलने का सपना

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की याद आ रही है, उनसे अपनी दोस्ती की याद आ रही है. ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वो किम जोंग उन से संभवत: इस साल दोबारा मिल सकते हैं. ट्रंप ने यह इच्छा उस समय जाहिर की है जब साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्युंग उनसे मिलने व्हाइट हाउस में आए थे. हालांकि यह मुलाकात कुछ हद तक अजीब (ऑकवर्ड) हो गई.

दरअसल राष्ट्रपति ली जे म्युंग के व्हाइट हाउस में पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर साउथ कोरिया की निंदा की. इस पोस्ट की शुरुआत "दक्षिण कोरिया में क्या चल रहा है?" से हुई. पोस्ट में आगे "शुद्धिकरण या क्रांति" का उल्लेख किया गया था. अब सबसे जेहन में यही चल रहा था कि ट्रंप कहना क्या चाहते थे, कहीं उनका इशारा पूर्व राष्ट्रपति यूं सुक येओल पर मॉर्शल लॉ लागू करने के लिए चल रहे मुकदमा से तो नहीं था. या कहीं वो साउथ कोरिया में चर्चों पर पड़ रहे छापे के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं.

यानी बैठक के पहले ही ट्रंप ने माहौल तनावपूर्ण कर दिया था. फिर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठक शुरू हुई. यहां राष्ट्रपति ली ने ट्रंप की भरपूर प्रशंसा की. 40 मिनट बीतते ही अमेरिकी नेता ने अपने पोस्ट में तीखे शब्दों में की गई फटकार को यह कहते हुए खारिज कर दिया, "मुझे यकीन है कि यह एक गलतफहमी है" क्योंकि "चारों ओर एक अफवाह चल रही है."

ट्रंप ने कहा कि उनका मानना ​​है कि वह नॉर्थ कोरिया के साथ रिश्ते पर साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति ली के समान विचार रखते हैं, जो एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं और टकराव के बजाय कूटनीति का समर्थन करते हैं.

ट्रंप को याद आया किम जोंग संग याराना

ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में किम जोंग उन से तीन बार मुलाकात की. अब उन्होंने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के साथ अपने संबंधों की सराहना की और कहा कि वह उन्हें "उनकी बहन के अलावा किसी और से बेहतर जानते हैं."

ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, "किसी दिन मैं उनसे मिलूंगा. मैं उन्हें देखने के लिए उत्सुक हूं. वह मेरे साथ बहुत अच्छे थे." उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल बातचीत होगी. गौरतलब है कि ट्रंप ने एक बार कहा था कि उन्हें और किम को अपनी मुलाकातों के दौरान "प्यार हो गया", जिससे तनाव तो कम हुआ लेकिन कोई स्थायी समझौता नहीं हो सका.

हालांकि अभी की सच्चाई यह है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध में नॉर्थ कोरिया ने सैकड़ों सैनिकों को भेजा है. किम का हौसला बढ़ गया है. नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को समाप्त करने की किसी भी बात से इनकार कर दिया है.

“नॉर्थ कोरिया में गोल्फ खेलिए”- साउथ कोरिया के राष्ट्रपति

साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ली ने अतीत में अमेरिकी सेना की आलोचना की थी. लेकिन जब वो व्हाइट हाउस में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अपने मेजबान ट्रंप की तारीफ में लग गए. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका को "शांति का रक्षक नहीं, बल्कि शांति का निर्माता" बनाया है.

ली ने ट्रंप से यह भी कहा, "मैं चेयरमैन किम जोंग उन के साथ आपकी मुलाकात, नॉर्थ कोरिया में ट्रंप टावर के बनने और वहां आपके गोल्फ खेलने का इंतजार कर रहा हूं." उन्होंने यह भी कहा कि किम "आपका इंतजार कर रहे होंगे."

South Korean President Lee Jae Myung: “I look forward to your meeting with the chairman Kim Jong-un and construction of a Trump Tower in North Korea and playing golf at that place.” pic.twitter.com/ct9ifKn2ca — The Bulwark (@BulwarkOnline) August 25, 2025

वो हर साल 10-20 परमाणु हथियार बना सकता है- साउथ कोरिया के राष्ट्रपति

अपनी बैठक के बाद एक भाषण में, ली ने चेतावनी दी कि दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद, नॉर्थ कोरिया जल्द ही हर साल 10 से 20 परमाणु हथियार और साथ ही मिसाइल का उत्पादन कर सकता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका तक मार कर सकती है. सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में ली ने कहा, "कठिन तथ्य यह है कि नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या पिछले तीन से चार वर्षों में बढ़ी है."

गौरतलब है कि साउथ कोरिया के पिछले राष्ट्रपति यूं सुक येओल को महाभियोग लगाकर हटा दिया गया था. दरअसल येओल ने थोड़े समय के लिए मार्शल लॉ लागू किया था जिसके बाद उनपर महाभियोग लगाया गया. उनके पद से हटने के बाद ली को जून में राष्ट्रपति चुना गया.

