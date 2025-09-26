विज्ञापन
विशेष लिंक

माथा पकड़ बैठे शहबाज, मुनीर को भी कराया 30 मिनट इंतजार.. ट्रंप ने ऐसे की पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती

पाकिस्तान के प्रधानंत्री के ऑफिस (PMO) ने दावा किया कि इस बैठक में प्रेस को आने नहीं दिया गया और बैठक लगभग 30 मिनट की देरी से शुरू हुई.

Read Time: 3 mins
Share
माथा पकड़ बैठे शहबाज, मुनीर को भी कराया 30 मिनट इंतजार.. ट्रंप ने ऐसे की पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती
डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज और मुनीर को बंद कमरे में करवाया आधे घंटा इंतजार
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर से मुलाकात की
  • बैठक से पहले शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को 30 मिनट तक सोने से मढ़े कुर्सी पर बैठकर इंतजार करना पड़ा
  • व्हाइट हाउस ने इस बैठक की कोई आधिकारिक तस्वीर या वीडियो जारी नहीं किया, पाकिस्तान ने खुद तस्वीरें पोस्ट कीं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार, 25 सितंबर को ओवल कार्यालय में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की मेजबानी की. हालांकि जब इस बैठक से जुड़ी तस्वीरें और अन्य जानकारी सामने आईं तो पता चला कि पाकिस्तान की बड़ी फजीहत हुई है. तस्वीरों में प्रधानमंत्री शहबाज और फील्ड मार्शल मुनीर ओवल ऑफिस के सोने से मढ़े कुर्सी पर इंतजार करते दिखाई दे रहे थे, जबकि कमरे के उस पार अमेरिकी राष्ट्रपति अपना पिछला कार्यक्रम समाप्त कर रहे थे. पाकिस्तान के प्रधानंत्री के ऑफिस (PMO) ने दावा किया कि इस बैठक में प्रेस को आने नहीं दिया गया और बैठक लगभग 30 मिनट की देरी से शुरू हुई. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दूसरे कमरे में कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और इधर शहबाद-मुनीर कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रहे थे.

शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ अपनी निर्धारित बैठक से पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रिपोर्टरों से यह कहते सुने गए, "वे आ रहे हैं, और वे अभी इस कमरे में हो सकते हैं. मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें देर हो चुकी है."

अमेरिका ने तस्वीर जारी नहीं की

खबर लिखे जाने तक व्हाइट हाउस ने बैठक की कोई भी आधिकारिक तस्वीर या वीडियो जारी नहीं की थी. व्हाइट हाउस आमतौर पर विदेशी समकक्षों के साथ राष्ट्रपति की बैठक की तस्वीरें जारी करके या लाइव वीडियो दिखाकर प्रोटोकॉल का पालन करता है. इससे पहले दिन में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मेजबानी की थी, और उस बैठक के बाद एक लाइव ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई थी. व्हाइट हाउस ने बैठक की तस्वीर भी जारी की. लेकिन शरीफ, मुनीर और ट्रंप के बीच बैठक के बाद ऐसी कोई ज्वाइंट ब्रीफिंग नहीं हुई. बैठक की फोटो भी पाकिस्तान सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ही पोस्ट की है.

पाक PMO के मुताबिक, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी इस बैठक में मौजूद थे. यह यात्रा, दोनों नेताओं के बीच पहली औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत है. आज से 6 साल पहले जुलाई 2019 में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनसे मुलाकात की थी. गौरतलब है कि शहबाज शरीफ इस समय न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका में हैं और उसी से इतर यह बैठक हुई है.

इससे पहले, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता की आवश्यकता पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय संस्थानों में तत्काल सुधार का आह्वान किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald Trump, US Pakistan Relation, Shehbaz Sharif
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com