ट्रंप जाएंगे गाजा? सीजफायर के बाद विक्ट्री लैप पर इजरायल निकले अमेरिकी प्रेसिडेंट, कहा ‘जंग खत्म हो गई’

इजरायल के यरूशलेम में इजरायली संसद को संबोधित करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमास द्वारा पकड़े गए बंधकों के परिवारों से मिलने वाले हैं.

  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में युद्ध खत्म होने की घोषणा की और इजरायल-मिस्र की शांति यात्रा पर निकले
  • ट्रंप ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम और बंधक रिहाई समझौते को लेकर कोई चिंता नहीं है
  • ट्रंप ने कहा कि वह गाजा का दौरा करना चाहेंगे लेकिन सुरक्षा कारणों से अभी तारीख तय नहीं है
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को घोषणा की कि "गाजा में युद्ध खत्म हो गया है." इस ऐलान के साथ वह इजरायल और मिस्र की उच्च-स्तरीय शांति यात्रा पर निकल गए. इस यात्रा को बेहद खास बताते हुए इसकी शुरुआत में एयर फोर्स वन पर पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम और बंधक रिहाई समझौते के बारे में किसी भी चिंताओं को खारिज कर दिया.

79 साल के ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या उन्हें विश्वास है कि इजरायल और फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास के बीच संघर्ष समाप्त हो गया है, तो उन्होंने कहा, "युद्ध खत्म हो गया है. ठीक है? आप इसे समझते हैं?" 

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार यह पूछे जाने पर कि क्या युद्धविराम कायम रहेगा, उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह कायम रहेगा. मुझे लगता है कि लोग इससे (जंग से) थक चुके हैं. सदियां बीत चुकी हैं."

इजरायल में, यरूशलेम में इजरायली संसद को संबोधित करने से पहले, ट्रंप हमास द्वारा पकड़े गए बंधकों के परिवारों से मिलने वाले हैं. इसके बाद ट्रंप मिस्र जाएंगे जहां वह और राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी गाजा युद्ध को समाप्त करने और मिडिल ईस्ट में शांति को बढ़ावा देने की अपनी योजना का समर्थन करने के लिए 20 से अधिक विश्व नेताओं के एक शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी करेंगे.

क्या गाजा जाएंगे ट्रंप?

रिपब्लिकन नेता ने कहा कि इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनके संबंध "बहुत अच्छे" हैं. उन्होंने कहा: "मेरे उनके साथ कुछ विवाद थे और वे जल्दी ही सुलझ गए." ट्रंप ने कहा कि वह अंततः गाजा का ही दौरा करना चाहेंगे, बिना यह बताए कि ऐसी कठिन सुरक्षा चुनौती कब संभव होगी कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति गाजा में चला जाए.

ट्रंप ने कहा, ''मुझे इस पर गर्व होगा. मैं कम से कम इस पर (गाजा में) अपना पैर रखना चाहूंगा."

