ट्रंप के पीस डील के ऐलान के ठीक बाद इजरायल ने गाजा पर किया हमला, 6 की मौत 

खास बात ये है कि ये हमला उस वक्त हुआ है जब इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने शनिवार तड़के ही एक बयान जारी कर कहा था कि इज़राइल हमास की प्रतिक्रिया के बाद बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप की गाजा योजना के पहले चरण की तैयारी कर रहा है. 

ट्रंप के पीस डील के ऐलान के ठीक बाद इजरायल ने गाजा पर किया हमला, 6 की मौत 
  • इज़राइल ने ट्रंप की गाजा पीस डील के ऐलान के कुछ घंटे बाद हमास के ठिकानों पर हमला कर छह लोगों को मार गिराया
  • इज़राइल ने हमास की प्रतिक्रिया के बाद बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप योजना के पहले चरण पर काम शुरू किया
  • इज़राइली सेना को गाजा में आक्रामक गतिविधियों को कम करने या न करने के लिए स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा में पीस डील के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही इजरायल ने एक बार फिर हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है. इजरायल के इस हमले में कम से कम छह लोगों के मारे जाने की खबर है. आपको बता दें कि ट्रंप ने गाजा पीस डील की बात करते हुए कहा था कि हमास शांति के लिए तैयार है, बंधकों को रिहा करने और युद्ध समाप्त करने की अमेरिकी योजना की कुछ अन्य शर्तों को स्वीकार करने पर सहमत है.

खास बात ये है कि ये हमला उस वक्त हुआ है जब इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शनिवार तड़के ही एक बयान जारी कर कहा था कि इज़राइल हमास की प्रतिक्रिया के बाद इज़राइली बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप की गाजा योजना के पहले चरण के "तत्काल कार्यान्वयन" की तैयारी कर रहा है. 

इसके तुरंत बाद, इज़राइली मीडिया ने बताया कि देश के राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को गाजा में आक्रामक गतिविधियों को कम करने का निर्देश दिया है. इज़राइली सैन्य प्रमुख ने एक बयान में सेना को ट्रंप की योजना के पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए तैयारी बढ़ाने का निर्देश दिया है. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि गाजा में सैन्य गतिविधियों में कमी आएगी या नहीं.गाजा पर नियंत्रण रखने वाले हमास ने ट्रंप की 20-सूत्रीय योजना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने समूह को रविवार तक इसे स्वीकार करने या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहा था.

ट्रंप ने खुद को गाजा में शांति स्थापित करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति बताया है, ने दो साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी लगाई है. जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं और अमेरिका का सहयोगी इज़राइल विश्व मंच पर लगातार अलग-थलग पड़ता जा रहा है. ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उनका मानना ​​है कि हमास ने दिखा दिया है कि वह "स्थायी शांति के लिए तैयार" है और उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी नेतन्याहू की सरकार पर डाल दी.

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर लिखा कि इज़राइल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए, ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें!हम पहले से ही उन विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर काम किया जाना है. यह केवल गाजा के बारे में नहीं है, यह मध्य पूर्व में लंबे समय से चाही जा रही शांति के बारे में है. 

नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजरायल "इजरायल द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति और उनकी टीम के साथ पूर्ण सहयोग से काम करना जारी रखेगा, जो राष्ट्रपति ट्रम्प के दृष्टिकोण के अनुरूप है. इज़राइल की नवीनतम घोषणाओं से पहले, गाज़ा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों ने नेतन्याहू से "सभी बंधकों की वापसी के लिए तुरंत बातचीत का आदेश देने" का आह्वान किया था.

घरेलू स्तर पर, प्रधानमंत्री युद्ध समाप्त करने के बढ़ते दबाव - बंधक परिवारों और युद्ध से थकी हुई जनता की ओर से और अपने दक्षिणपंथी गठबंधन के कट्टरपंथी सदस्यों की मांगों के बीच फँसे हुए हैं, जो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि गाज़ा में इज़राइल के अभियान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए.

इज़राइल ने गाज़ा में अपना आक्रमण 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के नेतृत्व में इज़राइल पर किए गए हमले के बाद शुरू किया था, जिसमें इज़राइली आंकड़ों के अनुसार, लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 बंधक बनाकर वापस गाज़ा ले जाए गए थे. इज़राइल का कहना है कि 48 बंधक बचे हैं, जिनमें से 20 जीवित हैं.

गाज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इज़राइल के सैन्य अभियान में गाज़ा में 66,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर नागरिक हैं. इसके हमले से इस पट्टी का अधिकांश भाग नष्ट हो गया है, जबकि सहायता प्रतिबंधों के कारण गाजा के कुछ हिस्सों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पूरे क्षेत्र में स्थिति भयावह हो गई है.
 

