'खूबसूरत चेहरा, मशीन गन जैसे होंठ'... 79 साल के ट्रंप की 28 साल की प्रेस सेक्रेटरी को लेकर फिसली जुबान

डोनाल्ड ट्रंप पेन्सिलवेनिया की रैली में अपनी सरकार की आर्थिक सफलताओं पर भाषण दे रहे थे. तभी वो मुद्दे से भटके और अपनी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की खूबसूरती, शारीरिक बनावट और आत्मविश्वास की बात करने लगें.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार, 9 दिसंबर को पेन्सिलवेनिया पहुंचे थे जहां उन्हें मंच से अपने आर्थिक एजेंडे का प्रचार करना था. यह बड़ा मौका था क्योंकि इस रैली से एक दिन पहले ही उन्होंने अमेरिका के किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की राहत राशि की घोषणा की थी. पूरी अमेरिका की जनता अपने राष्ट्रपति को भाषण देते सुन रही थी. लेकिन यहां ट्रंप की जुबान एक बार फिर फिसलती दिखी. 79 साल के राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान 28 साल की व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के "सुंदर चेहरे" और "होंठों" की भरपूर प्रशंसा की.

ट्रंप पेन्सिलवेनिया की इस रैली में अपनी सरकार की आर्थिक सफलताओं पर भाषण दे रहे थे. तभी वो मुद्दे से भटके और जोर-जोर से कहने लगे कि उनकी 28 साल की प्रेस सेक्रेटरी कितनी "महान" (ग्रेट) हैं. ट्रंप ने उत्साहित भीड़ से कहा, "आज हम अपनी सुपरस्टार कैरोलिन को भी लेकर आए हैं. क्या वह महान (ग्रेट) नहीं है?" 

उन्होंने भीड़ से पूछा, क्या कैरोलिन ग्रेट है?" 

इसके बाद ट्रंप ने लेविट की शारीरिक बनावट और आत्मविश्वास की सराहना की. ट्रंप ने कहा "आप जानते हैं, जब वह टेलीविजन पर जाती है, फॉक्स, मेरा मतलब है, वे हावी होते हैं, वे हावी होते हैं...जब वह वहां उस खूबसूरत चेहरे और उन होंठों के साथ आती है जो रुकते नहीं हैं- ऑप-ऑप-ऑप, एक छोटी मशीन गन की तरह." 

भीड़ ट्रंप की इस बात पर जोरदार ताली बजा रही थी. कैरोलिन लेविट ट्रंप से 50 साल से अधिक छोटी हैं. 

ट्रंप ने लेविट के बारे में आगे कहा, "उसे कोई डर नहीं है... क्योंकि हमारे पास सही नीति है. हमारे यहां महिलाओं के खेलों में पुरुष नहीं हैं... हमें दूसरों को ट्रांसजेंडर नहीं बेचना है, और हमें खुली सीमाएं नहीं बनानी हैं जहां पूरी दुनिया को जेलों से लोगों को आने की इजाजत है. इसलिए उसे थोड़ा आसान काम मिल गया है. मैं दूसरे पक्ष का प्रेस सेक्रेटरी नहीं बनना चाहूंगा."

यह पहली बार नहीं है 

रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूजमैक्स के साथ अगस्त में एक इंटरव्यू के दौरान भी लेविट के बारे में ऐसी ही टिप्पणियां की थीं.  कमांडर-इन-चीफ ने उस समय लेविट के बारे में कहा था, "यह वह चेहरा है. यह वह दिमाग है. यह वे होंठ हैं, जिस तरह से वे चलते हैं. वे ऐसे चलते हैं जैसे वह एक मशीन गन हो. मुझे नहीं लगता कि कैरोलिन से बेहतर प्रेस सेक्रेटरी कभी किसी को मिली होगी."

