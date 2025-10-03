विज्ञापन
Instagram आपकी बातों को सुन रहा? बात करते Ads दिखाने पर कंपनी CEO ने दिया यह जवाब

कई लोग मानते हैं कि इंस्टाग्राम विज्ञापन दिखाने के लिए हमारे माइक्रोफोन का उपयोग करता है और जब वह जान जाता है कि आप किसी खास प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको उससे जुड़े विज्ञापन दिखाने लगता है. अब कंपनी के CEO एडम मोसेरी ने जवाब दिया है.

Instagram आपकी बातों को सुन रहा? बात करते Ads दिखाने पर कंपनी CEO ने दिया यह जवाब
  • इंस्टाग्राम के CEO ने कहा है कि प्लेटफॉर्म यूजर्स की निजी बातचीत सुनता नहीं, विज्ञापन उसी आधार पर नहीं दिखाता
  • विज्ञापन यूजर्स की ऑनलाइन गतिविधियों और रुचियों पर आधारित होते हैं, न कि माइक्रोफोन से मिली जानकारी पर
  • एडवटाइजर्स वेबसाइट विजिटर्स की जानकारी इंस्टाग्राम को देते हैं ताकि संबंधित विज्ञापन यूजर्स तक पहुंच सकें
क्या आपको भी लगता है कि Instagram चलाते वक्त अगर आप जूतों के बारे में बात करते हैं तो कुछ समय बाद आपको जूतों के ही विज्ञापन (ads) आने लगते हैं? अब इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी से यह सवाल किया गया कि क्या इंस्टाग्राम सच में यूजर्स की बातों को सुनता है. एडम मोसेरी ने सोशल मीडिया यूजर्स के बीच व्यापक रूप से फैसले इस मिथक को खत्म कर दिया. उनका कहना है कि यह प्लेटफॉर्म निजी बातचीत को नहीं सुनता है और न उनके आधार पर आपको विज्ञापन दिखाता है.

दरअसल कई लोग मानते हैं कि इंस्टाग्राम विज्ञापन दिखाने के लिए हमारे माइक्रोफोन का उपयोग करता है और जब वह जान जाता है कि आप किसी खास प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको उससे जुड़े विज्ञापन दिखाने लगता है. एडम मोसेरी ने कहा कि जो विज्ञापन आते हैं वो यूजर्स की गतिविधि और उनकी रुचियों पर आधारित होते है, वो व्यक्तिगत रूप से क्या बात कर रहे हैं, उसपर नहीं.

मोसेरी ने एक वीडियो जारी कर कहा, "यह एक मिथक तोड़ने वाला वीडियो है जिसके बारे में मैंने बहुत भावुक बातचीत की है." उन्होंने कहा, "हम आपकी बात नहीं सुनते. हम आपकी बातें सुनने के लिए फोन के माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं करते... अगर इंस्टाग्राम चुपके से आपकी बातचीत सुन रहा था, तो यह "गोपनीयता का घोर उल्लंघन" होगा. अगर ऐसा होता तो अपकी फोन की बैटरी खत्म कर होगी, और आप देखेंगे और आपको वास्तव में स्क्रीन के सबसे उपर एक छोटी सी लाइट दिखाई देगी जो आपको बताएगी कि माइक्रोफोन चालू था.

उन्होंने कहा, "तो आप कभी-कभी उन चीजों के विज्ञापन क्यों देखते हैं जिनके बारे में आपने हाल ही में बात की है? ऐसा इसलिए नहीं है कि इंस्टाग्राम ने आपकी बात सुनी. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म अन्य संकेतों का उपयोग करता है जैसे कि आपने किसी ऐसी चीज (लिंक) पर टैप किया था जो उससे संबंधित थी या आपने किसी वेबसाइट पर उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन खोजा था."

मोसेरी ने आगे बताया, "हम वास्तव में एडवटाइजर्स के साथ काम करते हैं जो बताते हैं कि उनकी वेबसाइट पर कौन था, ताकि उन लोगों को एड के साथ टारगेट किया जा सके. वो इस बारे में जानकारी हमारे साथ शेयर करते हैं. इसलिए यदि आप किसी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट देख रहे थे, तो उस एडवटाइजर ने एड के साथ आप तक पहुंचने के लिए हमें पेमेंट किया होगा."

तीसरा कारण यह हो सकता है कि कभी-कभी आप किसी एड को पहले भी देख रहे होते हैं लेकिन उसपर उस समय ध्यान देते हैं. लेकिन जब बाद में, उस प्रोडक्ट पर बात करते समय वही एड वापस दिखता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे इंस्टाग्राम इसे "जानता" था. और उन्होंने आखिरी कारण पूरी तरह "संयोग" को माना. मोसेरी मानते हैं कि चाहे वह कितना भी समझाएं, कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वह सीधे तौर पर यह वीडियो जारी करके बताना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम आपकी बातों को नहीं सुनता.
 

