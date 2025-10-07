अकबर की पत्नी की 5 तस्वीरें, जोधा अकबर शो में होता था आतंक, तीसरी देख बोलेंगे- इसे कहते हैं किस्मत मेहरबान

टीवी शो जोधा अकबर फेम एक्टर रजत टोकस ने इस शो से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी. इसके अलावा वह टीवी शो पृथ्वीराज चौहान से भी छा गए थे. अब रजत पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आते हैं. रजत को अपने इन किरदारों से दर्शकों का खूब प्यार मिला था. इन्हीं दोनों शो से वह घर-घर पॉपुलर हुए थे. रजत खुद एक हैंडसम एक्टर हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनकी पत्नी के बारे में जाना और देखा है? रजत सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी संग तस्वीरें शेयर करते रहते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में जिक्र नहीं करते हैं. तो चलिए रजत टोकस की पत्नी श्रृष्टि नय्यर की इन 10 खूबसूरत तस्वीरों के जरिए उनके बारे में जानते हैं.

रजत ने साल 2015 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्रृष्टि नय्यर से शादी रचाई थी. रजत और श्रृष्टि की शादी उदयुपर के शाही किले में हुई थी. पहली मुलाकात के बाद ही रजत की श्रृष्टि नय्यर संग नजदीकी बढ़ गई थी और दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई थी.

रजत और श्रृष्टि की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, कपल को पता ही नहीं चला. अब श्रृष्टि नय्यर के बारे में जानते हैं. श्रृष्टि नय्यर एक मॉडल होने के साथ-साथ थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन उन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है.

लेकिन कपल समय-समय पर अपनी लव-बॉन्डिंग वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर फैंस का प्यार बटोरते हैं. श्रृष्टि नय्यर के बारे में आगे बता दें कि वह एक ब्यूटी ब्रांड को भी हैंडल करती हैं और इसका वह अपने इंस्टा अकाउंट पर अकसर प्रमोशन करती हैं.

रजत टोकस की बात करें तो उन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार टीवी शो धरती का वीर योद्धा - पृथ्वीराज चौहान से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस शो में रजत ने युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का रोल बखूबी निभाया था. इसी किरदार से उन्हें खूब फेम मिला था.

इस शो की बदौलत उन्हें टीवी शो जोधा अकबर मिला था, जिसमें उन्होंने मुगल शासक अकबर की भूमिका निभाई थी. रजत के अन्य टीवी शो में नागिन 3 और चंद्र चादिनी भी शामिल हैं, जो हिट हुए थे. अब एक्टर अभिनय की दुनिया से दूर हैं.