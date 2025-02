बर्फीले रनवे पर क्रैश के बाद पलटा प्लेन, लोगों को कैसे निकाला गया बाहर, देखें वीडियो

कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर उस वक्त खतरनाक मंजर देखने को मिला, जब पैसेंजर्स से खचाखच भरा पूरा प्लेन बर्फीले रनवे पर पलट गया. ये हादसा तब हुआ जब एयरपोर्ट पर विमान लैंड कर रहा था. विमान ने जैसे ही टच डाउन किया वैसे ही रनवे पर विमान फिसलने लगा. कुछ दूर जाकर विमान वैसे पलट गया जैसे कि सड़क हादसों में गाड़ी पलट जाती है. खैर गनीमत ये रही कि वक्त रहते रेस्क्यू टीम प्लेन तक पहुंच गई और लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया. इस हादसे में प्लेन जिस तरह पलटा ऐसे में सभी लोगों को सुरक्षित बच जाना किसी करिश्मे से कम नहीं.

🚨BREAKING: STUNNED TORONTO PLANE CRASH SURVIVOR SHARES VIDEO OF MOMENT DELTA JET FLIPPED‼️ DELTA AIRLINE WAS THE ONLY US AIRLINE TO RESIST COMPLYING WITH DONALD TRUMP‘S EXECUTIVE ORDER TO END DEI POLICIES A Delta passenger plane carrying 76 people crashed at Toronto's Pearson… pic.twitter.com/0jNOXcawyi

पीट कोकोव नाम के एक पैसेंजर्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें हादसे का शिकार हुए प्लेन के अंदर मौजूद शख्स को रेस्क्यू टीम बचाती हुई दिख रही है. फुटेज में यात्रियों को उल्टे विमान से बाहर निकाला जा रहा है, जबकि बाहर से प्लेन में पानी छिड़का जा रहा है, ताकि प्लेन आग के गोले में तब्दील ना हो जाए. वीडियो में दिख रही टीम प्लेन के अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने में जुटी है.

Terrifying footage from John Nelson, a passenger on Delta Flight #DL4819. The plane flipped upside down upon landing in Toronto after a 1.5 hour trip from Minneapolis, MN.



Miraculously, only 8 of 60 passengers are reported injured. The rest have walked off unharmed. pic.twitter.com/P7qbMBj0IQ