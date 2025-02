कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश, 18 घायल

कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा (Toranto Flight Crashed) हुआ है. लैंडिंग करते समय डेल्टा एयरलाइंस का विमान पलट गया. जानकारी के मुताबिक जमीन बर्फीली होने की वजह से विमान पलट गया. इस विमान में 80 लोग सवार थे. जिनमें 76 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे. डेल्टा एयरलाइंस की ये फ्लाइट ने मिनियापोलिस से टोरंटो आ रही थी. लैंडिंग के दौरान विमान का कंट्रोल खो गया और यह पलट गया. इस हादसे के बाद इमरजेंसी टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और सभी यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला. इस हादसे में 18 लोग घायल होने की जानकारी सामने आई है.

हादसे का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें बर्फीली जमीन पर फ्लाइट उतरते दिखाई दे रही है. देखते ही देखते इससे काला धुआं निकलने लगा और अचानक से आग लग गई. इस दौरान हर तरफ धुएं का काला गुबार फैल गया. जिसके बाद दमकलकर्मी आग और धुएं पर काबू पाने के लिए फ्लाइट पर पानी डालने लगे.

जेटलाइनर से धुआं निकलने की वजह से फायरब्रिगेड की टीम ने तुरंत विमान पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की. एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि इस घटना के बाद एयरपोर्ट ने सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है.

डेल्टा एयरलाइंस की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर इस हादसे की जानकारी दी गई है. उन्होंने बताया कि डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट 4819 स्थानीय समय के मुताबिक, सोमवार को करीब 2 बजकर 15 मिनट पर टोरंटो पियर्सन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुर्घटना का शिकार हो गई. ये फ्लाइट मिनियापोलिस-सेंट पॉल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से टोरंटो आ रही थी. शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि इस हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि 18 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

