मेरे दोस्‍त नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों... दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट के बाद इजरायल से आया नेतन्‍याहू का मैसेज 

कड़े शब्दों वाले एक बयान में, नेतन्याहू ने आतंकवाद के विरुद्ध दोनों देशों की अटूट भावना पर जोर दिया. साथ ही ऐलान किया कि आतंकवाद भले ही शहरों को निशाना बना सकता है, लेकिन वह देशों मजबूत भावना को कभी नहीं तोड़ सकता.

  • इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को संवेदनाएं प्रकट की हैं.
  • लाल किला धमाके में नौ लोगों की मौत हुई और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसे आतंकवादी हमला माना गया है.
  • नेतन्याहू ने आतंकवाद के खिलाफ भारत और इजरायल की अटूट भावना और मजबूत साझेदारी पर जोर दिया है.
तेल अवीव:

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू ने बुधवार को दिल्‍ली में हुए लाल किला ब्‍लास्‍ट पर प्रतिक्रिया जताई. उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस हमले को लेकर अपनी संवेदनाएं जताई हैं. सोमवार को दिल्ली के लाल किला के करीब हुए एक धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हैं. नेतन्‍याहू ने कहा है कि उन्‍हें भारत के लोगों से हमदर्दी है लेकिन हमले कभी भी उनकी आत्‍मा को हिला नहीं सकते हैं. 

'हमारी भावना को नहीं तोड़ सकते' 

कड़े शब्दों वाले एक बयान में, नेतन्याहू ने आतंकवाद के विरुद्ध दोनों देशों की अटूट भावना पर जोर दिया. साथ ही ऐलान किया कि आतंकवाद भले ही शहरों को निशाना बना सकता है, लेकिन वह देशों मजबूत भावना को कभी नहीं तोड़ सकता. उन्‍होंने कहा, 'प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के बहादुर लोगों को: सारा और मैं, और इजरायल के लोग, पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. इस समय इजरायल आपके दुःख और शक्ति में आपके साथ मजबूती से खड़ा है.' 

हार जाएगा दुश्‍मन 

इजरायली प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की पुष्टि की. साथ ही कहा कि भारत और इजरायल, साझा मूल्यों और अटूट भावना से बनीं एक प्राचीन सभ्यताएं हैं. उन्होंने कहा, 'भारत और इजरायल प्राचीन सभ्यताएं हैं जो शाश्वत सत्य पर टिकी हैं. आतंक हमारे शहरों पर हमला कर सकता है, लेकिन यह हमारी आत्माओं को कभी नहीं हिला पाएगा. हमारे देशों की रोशनी हमारे दुश्मनों को परास्‍त कर देगा. 

हमले में जैश का हाथ 

इजरायली पीएम का यह संदेश राष्‍ट्रीय राजधानी में हुए दुखद ब्‍लास्‍ट के बाद भारत के साथ बढ़ती वैश्विक एकजुटता के बीच आया है. अधिकारी इस घटना की जांच में जुटे हैं जबकि भारत सरकार ने इस हमले को आतंकी हमला मान लिया है. विस्फोट के बाद, राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच के लिए एक टीम का गठन किया है. एजेंसियों की मानें तो यह एक आतंकवादी हमला था जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के एक मॉड्यूल का हाथ था. 

Red Fort Blast 2025, Red Fort Blast Case Updates, Israel India Relations
