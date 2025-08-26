विज्ञापन
पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में आसमान से बरसी आफत, लील गई 406 जिंदगियां, हर तरफ बस तबाही ही तबाही

बुनेर जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां 237 लोगों की मौत हुई और 128 लोग घायल हुए.  इसके अलावा, विभिन्न जिलों में भी भारी तबाही दर्ज की गई है.

पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में आसमान से बरसी आफत, लील गई 406 जिंदगियां, हर तरफ बस तबाही ही तबाही
  • खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिछले तीन महीनों से भीषण मॉनसूनी बारिश और बाढ़ से 406 लोगों की मौत हुई है.
  • मृतकों में 167 महिलाएं और 108 बच्चे शामिल हैं, जबकि 245 लोग घायल हुए हैं जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं.
  • बुनेर जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है जहां 237 लोगों की मौत और 128 लोग घायल हुए हैं.
इस्‍लामाबाद:

पाकिस्तान में मॉनसूनी बारिश कहर बरपा रही है. खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत में पिछले तीन महीनों से भीषण बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश व बाढ़ से अब तक 406 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, इससे 245 लोग घायल हुए हैं. प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के अनुसार, मृतकों में 167 महिलाएं और 108 बच्चे शामिल हैं. वहीं, घायलों में 121 पुरुष, 92 महिलाएं और 32 बच्चे हैं. 

सबसे ज्‍यादा असर बुनेर 

बुनेर जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां 237 लोगों की मौत हुई और 128 लोग घायल हुए.  इसके अलावा, विभिन्न जिलों में भी भारी तबाही दर्ज की गई है, स्वाबी में 42, शांगला में 36, मानसेहरा में 25, बाजौर में 22 और स्वात में 20 लोगों की मौत हुई है.  पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक, भारी बारिश और बाढ़ से केपी में 2,810 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें 2,136 आंशिक और 674 पूरी तरह नष्ट हुए. सिर्फ बुनेर जिले में ही 1,469 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं. 

क्‍या घर, क्‍या स्‍कूल सब तबाह 

इसके अलावा, 324 शैक्षणिक संस्थान प्रभावित हुए हैं, जिनमें 18 स्कूल पूरी तरह और 306 आंशिक रूप से नष्ट हुए. साथ ही, बाढ़ और बारिश से 5,916 पशुओं की मौत भी हो गई. स्थानीय मीडिया के अनुसार, पूरे पाकिस्तान में 26 जून से अब तक 788 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,000 से अधिक घायल हुए हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के आंकड़ों के अनुसार, मृतकों में 200 बच्चे, 117 महिलाएं और 471 पुरुष शामिल हैं. 

प्रांतवार आंकड़ों में, पंजाब में 165, खैबर पख्तूनख्वा में सर्वाधिक 469, सिंध में 51, बलूचिस्तान में 24, पाकिस्तान-आकृत गिलगित-बाल्टिस्तान में 45, पाकिस्तान-आकृत कश्मीर में 23 और इस्लामाबाद में आठ लोगों की मौत हुई है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
