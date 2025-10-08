पाकिस्तान को तालिबान ने दिया एक और दर्द, खैबर में कर्नल सहित 11 सैनिक मारे गए

पाकिस्तान फौज पर बुधवार को बड़ा हमला हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर समेत 11 सैनिक मारे गए हैं. खैबर पख्तूनख्वा के ओरकजई प्रांत में ये हमला हुआ है. पाकिस्तान तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. ISPR ने इस हमले की पुष्टि की है. बलूच विद्रोहियों के लगातार हमलों के बीच ये खूनखराबा हुआ है. पाकिस्तान फौज का कहना है कि ओरकजई प्रांत में खुफिया सूचना के आधार चल रहे ऑपरेशन के दौरान ये हमला हुआ. आतंकियों ने घात लगाकर ये हमला किया, जिसमें पाकिस्तान फौज के अफसर और सैनिक मारे गए. तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है.

पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें 19 आतंकियों को मार गिराया गया. इस दौरान पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ (39), जो ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे, और मेजर तय्यब रहत (33) अपने नौ साथियों के साथ मारे गए.

मारे गए जवानों की पहचान नायब सूबेदार आज़म गुल (38), नायक आदिल हुसैन (35), नायक गुल आमिर (34), लांस नायक शेर खान (31), लांस नायक तलिश फ़राज़ (32), लांस नायक इर्शाद हुसैन (32), सिपाही तुफैल खान (28), सिपाही अकीब अली (23) और सिपाही मुहम्मद ज़ाहिद (24) के रूप में हुई है.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जताया दुख

पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग (ISPR) ने बताया कि इलाके में अब “सैनीटाइजेशन ऑपरेशन” चलाया जा रहा है ताकि किसी अन्य आतंकी तत्व को समाप्त किया जा सके. बयान में कहा गया कि आतंकवाद पूरी तरह खत्म करने तक कार्रवाई जारी रहेगी. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अपने बयान में कहा, “हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी.”