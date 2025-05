"मुझे न्याय मिलना चाहिए" पाकिस्तानी लड़की से निकाह के बाद फंसे CRPF जवान की PM से गुहार

CRPF Jawan Appeals to PM: शनिवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी महिला से शादी छिपाने और वीजा की वैधता खत्म होने के बाद भी उसे भारत में शरण देने के आरोप में बर्खास्त किया था. अब मुनीर अहमद ने अपने उपर लगे इन आरोपों को गलत ठहराया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है. समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में मुनीर अहमद ने कहा कि "बर्खास्तगी पत्र में उल्लेख किया गया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के वीजा खत्म होने के बाद उसके भारत में रुकने की जानकारी अधिकारियों को नहीं दी. लेकिन मैंने जानकारी दी थी, मेरे पास सबूत हैं. मैंने सभी जरूरी प्रक्रियाएं अपनाईं और दस्तावेज भी जमा किए थे."

