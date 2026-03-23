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110 सैनिकों को ले जा रहा कोलंबियाई सैन्य विमान C-130 दुर्घटनाग्रस्त

पीड़ितों की सटीक संख्या और दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए सभी देखभाल प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए गए हैं, साथ ही संबंधित जांच भी शुरू कर दी गई है.

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110 सैनिकों को ले जा रहा कोलंबियाई सैन्य विमान C-130 दुर्घटनाग्रस्त
दुर्घटनाग्रस्त C 130 विमान के पास कोलंबिया की सेना जांच करती हुई.
  • रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि विमान पुएर्तो लेगुइजामो से उड़ान भर रहा था और सैनिकों को ले जा रहा था
  • दुर्घटना के कारण और हताहतों की संख्या अभी तक अज्ञात है, बचाव दल और जांच टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है
  • पेट्रो ने अधिकारियों की जवाबदेही और नौकरशाही की बाधाओं को लेकर कड़ी आलोचना की और सुधार की मांग की है
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पेरू के पास अमेजन क्षेत्र में कोलंबियाई सेना का एक C-130 विमान उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में लगभग 110 सैनिक सवार थे, लेकिन हताहतों की संख्या और दुर्घटना का कारण अभी तक अज्ञात है. रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि यह दुर्घटना तब हुई जब विमान पेरू की सीमा से लगे कोलंबिया के दक्षिणी अमेजन क्षेत्र में स्थित पुएर्तो लेगुइजामो से सैनिकों को ले जा रहा था और उड़ान भर रहा था.

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पेड्रो सांचेज ने ट्वीट किया, 'सैन्य इकाइयां घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं. हालांकि, पीड़ितों की सटीक संख्या और दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए सभी देखभाल प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए गए हैं, साथ ही संबंधित जांच भी शुरू कर दी गई है. मैं प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके दुख को समझते हुए, आधिकारिक जानकारी उपलब्ध होने तक अटकलों से बचने का आग्रह करता हूं. यह देश के लिए एक अत्यंत दुखद घटना है. हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं और कुछ हद तक उनके दुख को कम करने में सहायक हैं.'

सैनिक भेजे गए

स्थानीय मीडिया द्वारा साझा की गई तस्वीरों में विमान दुर्घटनास्थल से काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है और सैनिकों से भरा एक ट्रक घटनास्थल की ओर तेजी से जा रहा है. सांचेज ने हरक्यूलिस सी-130 विमान में सवार सैनिकों की संख्या नहीं बताई, जिसे 120 लोगों तक ले जाने के लिए तैयार किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि बचाव दल दुर्घटनास्थल पर भेज दिए गए हैं और दुर्घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. 

राष्ट्रपति अधिकारियों पर भड़के

कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि इस दुर्घटना में कोई घातक हताहत नहीं होगा, जो नहीं होनी चाहिए थी."पेट्रो ने इस दुर्घटना का फायदा उठाते हुए अपने देश की सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों और अन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण के अपने लंबे समय से चले आ रहे अभियान को बढ़ावा दिया. उन्होंने कहा कि ये प्रयास "नौकरशाही की पेचीदगियों" के कारण बाधित हुए हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. पेट्रो ने कहा, "यदि नागरिक या सैन्य प्रशासनिक अधिकारी इस चुनौती का सामना करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए."

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