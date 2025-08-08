कोल्डप्ले में एचआर हेड के साथ रोमांस करने वाले एस्ट्रोनॉमर के पूर्व सीईओ अब ऑनलीफैंस स्कैंडल में फंसे

कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होने के कुछ दिनों बाद, एस्ट्रोनॉमर के पूर्व सीईओ एंडी बायरन नये विवाद में फंस गए हैं. एचआर हेड के साथ रोमांस के बाद अब उनके नये ठरकपन का खुलासा उनकी पत्नी के जरिए ही हुआ है. आरोप है कि कथित तौर पर एडल्ट कंटेंट सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म ऑनलीफैंस पर एंडी बायरन ने भारी रकम खर्च की है. 50 वर्षीय बायरन को कंपनी की एचआर प्रमुख क्रिस्टिन कैबोट के साथ एक वायरल वीडियो में लिपटे हुए दिखाए जाने के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था. नये विवाद में माना जा रहा है कि सीईओ ने अब तक सब्सक्रिप्शन, कस्टम वीडियो और कई ऑनलीफैंस क्रिएटर्स के साथ हॉट वीडियो कॉल पर 250,000 डॉलर (करीब 2.2 करोड़ रुपये) से ज़्यादा खर्च किए हैं.

करते थे अश्लील वीडियो कॉल

द ब्लास्ट के अनुसार, एंडी बायरन ने कथित तौर पर 23 वर्षीय ऑनलीफैंस क्रिएटर सोफी रेन (असली नाम इज़ाबेला ब्लेयर) के साथ अंतरंग वीडियो कॉल पर ही 40,000 डॉलर (35 लाख रुपये से ज़्यादा) खर्च कर दिए. बायरन की पत्नी की तरफ से साझा किए गए लीक हुए निजी संदेशों से पता चलता है कि उनके पति ने सोफी रेन के साथ अश्लील वीडियो कॉल की व्यवस्था करने के लिए एक गुप्त इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल किया था. एक संदेश में, बायरन ने कथित तौर पर लिखा था, "सब ठीक है. मैं जिन ज़्यादातर लोगों से बात करता हूं, वे शादीशुदा हैं." इस पर रेन ने जवाब दिया, "ठीक है, मुझे 5 मिनट में कॉल करना."

कई लड़कियों के साथ संबंध

हालांकि, रेन ने बायरन की ग्राहक के रूप में पहचान की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कोल्डप्ले की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि धोखाधड़ी का पर्दाफाश होना जरूरी था, चीटर्स प्लानेट पर सबसे बुरे लोगों में से एक हैं. ऑनलीफैंस समूह "बॉप हाउस" की प्रमुख, 29 वर्षीय ब्राज़ीलियाई मॉडल कैमिला अराउजो ने द ब्लास्ट से दावा किया कि बायरन ने कई क्रिएटर्स पर खर्च किया. उन्होंने कहा, "मैंने रसीदें देखीं. सब्सक्रिप्शन शुल्क, कस्टम कंटेंट और वीडियो कॉल में 25 लाख डॉलर खर्च किए गए. इसमें सिर्फ़ सोफी ही नहीं, बल्कि कई लड़कियां शामिल हैं."

सोफी भी कोल्डप्ले से खुश

कैमिला अराउजो ने भी बायरन की पत्नी मेगन केरिगन से संपर्क किया और कोल्डप्ले विवाद के सार्वजनिक होने के बीच समर्थन की पेशकश की. कैमिला ने कहा, "मैंने उनसे कहा कि वह अकेली नहीं हैं. महिलाओं को एकजुट होना चाहिए, जब कोई उन्हें इस तरह अपमानित और धोखा देने की कोशिश करे, खासकर इतने सार्वजनिक रूप से. मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके साथ हूं." सोफी रेन ने द ब्लास्ट को बताया, "एक ईसाई होने के नाते, मैं इस तरह के व्यवहार का समर्थन नहीं करती. अगर इस समय उनकी पत्नी को किसी दोस्त की ज़रूरत है, तो मैं उनके साथ हूं. मैं उनसे बात करके उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगी कि यह आदमी बस सड़क पर पड़ा एक ब्रेकर है." 16 जुलाई को, बायरन और 52 वर्षीय कैबोट ब्रिटिश बैंड के 'जंबोट्रॉन' सेगमेंट के दौरान रोमांस करते पकड़े गए. दोनों अलग-अलग लोगों से विवाहित हैं. जब यह वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ, तो फ्रंटमैन क्रिस मार्टिन ने कहा, "या तो उनका अफेयर चल रहा है या फिर वे बहुत शर्मीले हैं." बाद में इस वीडियो के कारण दोनों अधिकारियों को इस्तीफ़ा देना पड़ा.