ये तो मेड इन चाइना निकला! 2 महीने पहले बना चीन का ये पुल कुछ सेकेंडों में भरभराकर ढहा, देखें डराने वाला वीडियो

चीन को हम ऐसे देश के रूप में जानते हैं जहां कोई करप्शन नहीं होता है, इंजीनियरिंग के फिल्ड में उसकी तूती बोलती है और मुश्किल से मुश्किल लैंडस्केप में वो बड़े निर्माण कर सकता है. लेकिन एक ऐसा विजुअल आया है जो चीन की इस इमेज पर ही बड़े सवाल खड़ा करता है. चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार, चीन के सिचुआन प्रांत में बने नए- नए होंगकी ब्रिज का एक हिस्सा मंगलवार, 11 नवंबर को ढह गया. ढहने से टनों कंक्रीट नदी में गिर गई और हवा में धूल का गुबार भर गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

यह 758 मीटर लंबा पुल है जो मध्य चीन को तिब्बत से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) का हिस्सा है. स्थानीय प्रशासन ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि दरार आने और जमीन खिसक रही है, इसका पता चलने के बाद एक दिन पहले ही सोमवार को इस पुल को बंद कर दिया गया था.

Chinese Engineering Failure- The 758-metre-long Hongqi bridge collapsed in southwest China, months after opening. China isn't as smart as everyone makes them out to be. They couldn't copy this design. The ground shifted on one of the approaches. Luckily it was noticed the day… pic.twitter.com/ZJDDdwgCP9 — Peter Lemonjello (@KCtoFL) November 11, 2025

यह वजह रही कि किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि खड़ी पहाड़ी क्षेत्र में आई अस्थिरता के कारण यह पुल ढह गया. इसके बाद, पुल को अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया था. अब यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक तकनीकी जांच चल रही है कि क्या डिजाइन या निर्माण में किसी खराबी के कारण तो पुल ढहने की यह घटना नहीं हुई.

यह पुल शुआंगजियांगकु हाइड्रोपावर स्टेशन और बांध के पास बना है. यह खाड़ी के तल से लगभग 625 मीटर ऊपर है. सिचुआन और तिब्बती पठार को जोड़ने के लिए इस पुल के निर्माण को इस साल की शुरुआत में पूरा किया गया. इसे सितंबर में जनता के लिए खोल दिया गया था. चाइना डेली के मुताबिक, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि हाईवे दोबारा कब खोला जाएगा.

