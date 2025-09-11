कौन थे चार्ली किर्क? ट्रंप के चुनाव में तुरूप का इक्का, राइट विंग का धाकड़ इनफ्लुएंसर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और राइट विंग इंफ्लुएंसर चार्ली किर्क की बुधवार, 11 सितंबर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. 31 साल के चार्ली किर्क यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक इवेंट में शामिल हो रहे थे तभी उनको निशाना बनाकर गोली चलाई गई. इससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई, किर्क को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चार्ली की हत्या को "जघन्य" और "अमेरिका के लिए काला क्षण" बताया है. उन्होंने रविवार तक सरकारी भवनों पर झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया है. राष्ट्रपति के आदेश के तुरंत बाद व्हाइट हाउस में अमेरिकी झंडे झुका दिए गए.

तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर चार्ली किर्क थे कौन और कैसे वो मात्र 31 साल की उम्र में दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले नेता के इतने करीबा आ गए. आखिर उनको राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के पीछे एक अहम किरदार क्यों माना जाता है.

कौन थे चार्ली किर्क?

चार्ली किर्क ने 2012 में 18 साल की उम्र में टर्निंग पॉइंट यूएसए (TPUSA) की स्थापना की, जो अमेरिका का प्रमुख कंजर्वेटिव छात्र संगठन है. इस संगठन ने 800 से अधिक कॉलेजों में अपनी शाखाएं बनाईं और युवा कंजर्वेटिव वोटरों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर 2024 के चुनाव में, जहां इसने ट्रंप की दोबारा जीत में बड़ा योगदान दिया.

किर्क ट्रंप के करीबी दोस्त और राजनीतिक सहयोगी थे. वे अक्सर व्हाइट हाउस में दिखाई दिए और ट्रंप की दूसरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों की जांच में भी शामिल रहे. इस साल की शुरुआत में, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ डेनमार्क के क्षेत्र पर अमेरिकी कब्जे के लिए समर्थन जुटाने हेतु ग्रीनलैंड की यात्रा की थी.

कर्क मीडिया में भी नियमित रूप से मौजूद रहते थे, अपने जोशीले भाषणों, सोशल मीडिया अभियानों और जेनरेशन जेड और मिलेनियल रूढ़िवादियों के बीच प्रभाव के लिए जाने जाते थे. उनके फैन्स उन्हें जमीनी स्तर के युवा सक्रियतावाद और रिपब्लिकन प्रतिष्ठान के बीच एक 'सेतु' के रूप में देखते थे.

अभी पकड़ा नहीं गया है शूटर

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किर्क गोलीबारी से ठीक पहले दर्शकों के एक सवाल का जवाब दे रहे थे. यूनिवर्सिटी के एक प्रवक्ता ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हमलावर ने लगभग 180 मीटर दूर एक इमारत से गोली चलाई थी.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने करीबी दोस्त के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि चार्ली अमेरिका के युवाओं के दिल को सबसे अच्छे से समझते थे और सभी, खासकर ट्रंप, उन्हें बहुत प्यार करते थे. ट्रंप ने चार्ली की पत्नी एरिका और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने बताया कि इस मामले में हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है. पटेल ने X पर पोस्ट में लिखा, "हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है. हमारी जांच जारी है और हम पारदर्शिता के हित में जानकारी जारी करते रहेंगे." यानी अभी पुलिस के हाथ खाली हैं और शूटर आजाद.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के दोस्त चार्ली किर्क को सबके सामने किसने मारा? पुलिस के हाथ खाली, गर्दन पर कैसे लगाया निशाना