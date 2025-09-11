एक साल, निशाने पर पांच हाई प्रोफाइल शख्सियतें, अमेरिका पर किसकी 'नजर'?

अमेरिका को दुनिया का सबसे संपन्न और आजाद ख्याल देश माना जाता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की सनसनीखेज हत्या ने पुराने जख्म कुरेद दिए हैं. पिछले एक साल के अंदर ही अमेरिका 5 बार ऐसी हाई-प्रोफाइल हत्याओं या हत्या के प्रयासों का गवाह बन चुका है. इस फेहरिस्त में खुद डोनाल्ड ट्रंप, मिनेसोटा की पूर्व हाउस स्पीकर और निक फ्यूएंट्स का नाम भी शामिल है.

डोनाल्ड ट्रंप, 13 जुलाई 2024

राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली कर रहे थे. राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान 20 साल के हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने कई राउंड गोलियां चलाईं. गनीमत थी कि ट्रंप बच गए. एक गोली उनके कान को छूकर निकली. इस गोलीबारी में रैली में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए. जवाबी गोलीबारी में हमलावर भी मारा गया.

डोनाल्ड ट्रंप, 15 सितंबर 2024

पेंसिलवेनिया हमले के ठीक दो महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से निशाना बनाया गया. 15 सितंबर को ट्रंप के ऊपर कथित रूप से दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ. फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्फ क्लब के बाहर भारी हथियारों से लैस एक यूक्रेन समर्थक शूटर को देखा गया था. सीक्रेट सर्विस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसका नाम रयान राउथ था.

निक फ्यूएंट्स, 18 दिसंबर 2024

दक्षिणपंथी फ्यूएंट्स के साथ ये घटना 18 दिसंबर 2024 को हुई. फ्यूएंट्स ने बताया था कि जब वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति पिस्तौल, क्रॉसबो (तीर-कमान) और आग लगाने वाले उपकरणों से लैस होकर इलिनोइस के बेर्विन स्थित उनके घर आ गया. वह किसी तरह बच गए. पड़ताल हुई तो वह व्यक्ति ट्रिपल मर्डर का संदिग्ध निकला, जिसे फ्यूएंट्स पर हमले के तुरंत बाद पुलिस ने शूट कर दिया.

मेलिसा हॉर्टमैन, 14 जून 2025

मिनेसोटा की डेमोक्रेटिक नेता व पूर्व स्पीकर मेलिसा हॉर्टमैन और उनके पति की 14 जून 2025 को उनके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई. उसी रात एक अन्य हमले में राज्य के सीनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी घायल हो गए. इस मामले में 57 वर्षीय वेंस लूथर बोल्टर को गिरफ्तार किया गया था.

चार्ली किर्क, 10 सितंबर 2025

ट्रंप के लंबे समय से समर्थक 31 वर्षीय चार्ली किर्क की हत्या 10 सितंबर 2025 को उटा में उस समय हुई, जब वह यूटा वैली यूनिवर्सिटी में सवालों के जवाब दे रहे थे. गोली दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली की गर्दन में जाकर लगी. पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, फिर आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.