30 व्हाइट व्हेल को जहर देकर मार देंगे... कनाडा के एक व्हेल पार्क ने अपनी ही सरकार को क्यों दी धमकी?

मैरिनलैंड कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स में मौजूद एक थीम वाला चिड़ियाघर और एम्यूजमेंट पार्क था. यह 1961 से लेकर 2024 तक चालू था लेकिन अभी यह आम लोगों के लिए बंद हो चुका है.

30 व्हाइट व्हेल को जहर देकर मार देंगे... कनाडा के एक व्हेल पार्क ने अपनी ही सरकार को क्यों दी धमकी?
  • कनाडा के मैरिनलैंड मरीन पार्क ने फंडिंग न मिलने पर अपनी 30 बेलुगा व्हेल को इच्छामृत्यु देने की धमकी दी है
  • मैरिनलैंड पार्क को चीन के चिमेलॉन्ग ओशन किंगडम थीम पार्क में बेलुगा व्हेल भेजने की अनुमति नहीं मिली है
  • पार्क में 2019 से 20 व्हेल की मौत हो चुकी है, जिसमें एक किलर व्हेल और 19 बेलुगा शामिल हैं
कनाडा का एक मरीन पार्क अपनी ही सरकार को धमकी दे रहा है. फंडिंग से जूझते मैरिनलैंड नाम के इस मरीन पार्क ने कनाडा की संघीय सरकार (केंद्रीय सरकार) को यह धमकी दी है कि अगर उसने वित्तीय सहायता नहीं दी तो वह अपने पास मौजूद 30 बेलुगा व्हेल (जिसे व्हाइट व्हेल) को इच्छामृत्यु दे देगा. यानी उन्हें इंजेक्शन देकर मार देगा. मैरिनलैंड की तरफ से यह चेतावनी उस समय दी गई है जब कनाडा के मत्स्य पालन मंत्री ने यहां मौजूद व्हेलों को चीन के एक थीम पार्क में भेजने पर रोक लगा दी है.

गौरतलब है कि मैरिनलैंड कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स में मौजूद एक थीम वाला चिड़ियाघर और एम्यूजमेंट पार्क था. यह 1961 से लेकर 2024 तक संचालित था लेकिन अभी यह आम लोगों के लिए बंद हो चुका है. कभी टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे मैरिनलैंड को सालों से गहन जांच का सामना करना पड़ रहा है.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार कनाडाई प्रेस न्यूज एजेंसी ने बताया है कि 2019 से इस पार्क में 20 व्हेल- एक किलर व्हेल और 19 बेलुगा- मर चुकी हैं. ओंटारियो प्रांत में एनिमन वेलफेयर इंस्पेक्टर 2020 से ही मैरिनलैंड की जांच कर रहे हैं और पहले घोषणा कर चुके हैं कि पार्क में सभी जानवर पानी की खराब गुणवत्ता के कारण संकट में हैं.

मैरिनलैंड पिछले साल जनता के लिए बंद हो गया और कथित तौर पर इसके द्वारा अपनी संपत्ति बेचने की कोशिश की जा रही है. कनाडा की मत्स्य पालन मंत्री जोआन थॉम्पसन ने पिछले बुधवार को कहा कि उन्होंने चीन के चिमेलॉन्ग ओशन किंगडम थीम पार्क में 30 बेलुगा भेजने के मैरिनलैंड के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है.

गौरतलब है कि चिमेलॉन्ग पार्क चीन के झुहाई में स्थित है और यह चीन का अरबों डॉलर का पार्क है. एक दशक पहले खुलने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर थीम पार्क होने का दावा करता था. थॉम्पसन ने एक बयान में कहा, "मैं अच्छे विवेक से ऐसे निर्यात को मंजूरी नहीं दे सकता जो इन बेलुगाओं के साथ अबतक हुए व्यवहार को आगे भी कायम रखेगा."   

मैरिनलैंड की 30 बेलुगा कनाडा की आखिरी बंदी व्हेल हैं यानी जो खुले समंदर की जगह इंसानों के बनाए मरीन पार्क में रहती हैं. इन व्हेल को दूसरे देशों में भेजने के अपने खतरे हैं. मैरीनलैंड ने 2021 में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में मिस्टिक एक्वेरियम में पांच बेलुगा व्हेल भेजे थे लेकिन 2023 के अंत तक, उनमें से तीन व्हेल की मृत्यु हो गई थी.

