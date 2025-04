कनाडा चुनाव: खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह और उनकी NDP की करारी हार, भारत पर लगाए थे ये आरोप

कनाडा में कराए गए आम चुनाव में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी को जीत मिली है. इस चुनाव में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी)के नेता जगमीत सिंह को हार मिली है. इस चुनाव में जगमीत की एनडीपी को भी मुंह की खानी पड़ी है. वह इतनी सीटें भी नहीं जीत पाई है, जिससे वह अपना राष्ट्रीय दल का गर्जा बहाल रख सके. भारतीय मूल के जगमीत को खालिस्तान समर्थक नेता माना जाता है. जगमीत की हार को भारत-कनाडा संबंधों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. भारत कनाडा के संबंधों में पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से लगाए गए आरोपों से खटास आ गई थी. ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप निज्झर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ बताया था.

जगमीत सिंह ब्रिटिश कोलंबिया की बर्नबी सेंट्रल सीट से उम्मीदवार थे. उन्हें वहां हार का सामना करना पड़ा है. उन्हें लिबरल पार्टी के वेड चांग ने हराया. जगमीत की एनडीपी को कनाडा का मीडिया इस चुनाव में किंगमेकर माना जा रहा था. उनकी पार्टी को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा है. एनडीपी को सात सीटें मिली हैं. इससे पहले के चुनाव में एनडीपी को 25 सीटें मिली थीं.

It's been the honour of my life to lead the NDP, and to represent the people of Burnaby Central.



Congratulations to Prime Minister Carney, and to all the other leaders on a hard-fought campaign.



I know this night is disappointing for New Democrats. 🧵