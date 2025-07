कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीजफायर को लेकर सहमति बन गई है. कंबोडिया के प्रधानमंत्री ऑफिस के एक्‍स अकाउंट ने जानकारी दी है कि थाई पक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति के युद्धविराम के अनुरोध पर सहमति जताई है. कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में झड़पें गुरुवार को शुरू हुईं, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के नेताओं से दोनों पड़ोसी देशों के मध्य बढ़ते तनाव के बीच बात की है.

Samdech Thipadei Announces Positive News for the Armies and People of Cambodia and Thailand. The Thai Side Has Agreed to the US President's Request for a Ceasefire https://t.co/LHU3sMiarT