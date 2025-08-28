ब्राइट स्टार 2025 : मिस्र में भारतीय सेना का शानदार प्रदर्शन, 700 से ज्यादा जवान दिखा रहे दम

मिस्र (Egypt) में आज से शुरू हुए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 (Bright Star 2025) में भारतीय सेना आत्मनिर्भर भारत में बने हथियारों और तकनीक के साथ अपनी ताकत दिखा रही है. भारतीय थलसेना के करीब 700 जवान और अधिकारी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं. यह युद्धाभ्यास 28 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा. इसमें भारतीय सेना मिस्र की सेना के साथ युद्धकौशल और रणनीति साझा करेगी.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार आतंकवाद-रोधी अभियानों में सक्रिय भारतीय सेना इस बार विशेष रूप से लाइव ग्राउंड फायरिंग और कमांड पोस्ट एक्सरसाइज पर जोर दे रही है.

वैश्विक स्तर पर सहयोग,आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश

इस अभ्यास में 43 देशों की सेनाएं शामिल हो रही हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक एकजुटता का संदेश दे रही हैं. मिस्र और अमेरिका साल 1980 से इस तरह का अभ्यास कर रहे हैं. हर दो साल में होने वाला यह आयोजन थल, जल और वायु-तीनों सेनाओं के लिए सबसे बड़ा मंच माना जाता है.

भारत की भागीदारी

भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस बार भारत की थलसेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही संयुक्त रूप से लाइव फायरिंग करेंगी. इसके अलावा भविष्य के युद्ध को देखते हुए ड्रोन तकनीक और हवाई हमलों की नई रणनीतियों का भी परीक्षण किया जाएगा.

इस अभ्यास का मुख्य बिंदु जानें