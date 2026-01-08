टैटू के शौकीन हो जाएं सावधान, यहां बनवाने पर नहीं मिलेंगी ये सरकारी नौकरियां

Indian Army Tattoo Rules: कलकत्ता हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को शरीर पर टैटू होने के चलते केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में कांस्टेबल की नौकरी के लिए अनफिट कर दिया गया. इस मामले को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गया, लेकिन वहां भी याचिका खारिज हो गई. जिस अभ्यर्थी की याचिका खारिज हुई, उसके शरीर पर कई टैटू बने हुए थे, जिन्हें उसने भर्ती परीक्षा के बीच में ही हटवा लिया था. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि सेना और अर्धसैनिक बलों में नौकरी के लिए टैटू के क्या नियम हैं और किस हिस्से में टैटू बनवाने से कोई दिक्कत नहीं होती है.

कहां बना सकते हैं टैटू?

SSB के लिए जारी सेना की टैटू पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ दो जगह टैटू बनाने की इजाजत है. यानी इन दो जगहों पर अगर टैटू बना हुआ है तो नौकरी मिल सकती है. फोरआर्म यानी कोहनी से नीचे के हिस्से पर या फिर हथेली के पीछे टैटू बनाना अलाउड है, इसके अलावा कहीं भी टैटू बना है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे. सेना में भर्ती होने से पहले शरीर पर बने टैटू की जानकारी देना भी जरूरी होता है.

कैसे होने चाहिए टैटू?

सेना की पॉलिसी के मुताबिक केवल छोटे और शालीन टैटू जो सैन्य अनुशासन के लिए बुरे न हों, जैसे- धार्मिक प्रतीक या प्रियजनों के नाम आदि...भड़काऊ या फिर दूसरे आपत्तिजनक टैटू किसी भी हिस्से पर हों तो उस उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाएगा. इसमें अश्लील, जातिवादी और लिंगभेदी टैटू आते हैं.

इन लोगों को मिलती है छूट

कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें टैटू बनवाने के बावजूद भी सेना में भर्ती की इजाजत मिल जाती है. इनमें जनजातीय समुदाय के उम्मीदवार शामिल हैं. भारत सरकार की तरफ से घोषित जनजातीय समुदायों/क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों को उनके समुदाय की मौजूदा परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार शरीर के किसी भी हिस्से पर स्थायी टैटू रखने की इजाजत दी गई है. इसके लिए पहले ही सर्टिफिकेट देना जरूरी है.

कब पकड़ा जाता है टैटू?

अगर आप सोच रहे हैं कि आपने शरीर में कहीं टैटू बनवाया है और आप पकड़े नहीं जाएंगे तो आप गलत हैं. सेना में भर्ती के दौरान मेडिकल परीक्षण होता है, जिसमें आपके शरीर के हर हिस्से की जांच होती है. इसी दौरान टैटू भी पकड़ा जाता है और वहीं से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है. इसके साथ ही टैटू बने होने की जानकारी के अलावा इसकी फोटो भी लगानी होती है. जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार को कभी भी निकाला जा सकता है.

क्या टैटू हटाकर आवेदन कर सकते हैं?

सेना या सशस्त्र बलों में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार अपना टैटू हटाकर आवेदन कर सकते हैं. भर्ती या फिर फॉर्म भरने से पहले ही आपको ये काम पूरा करना होगा, क्योंकि एक बार मेडिकल टेस्ट में बाहर होने के बाद आप दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट में आए मामले में भी यही नजर आया. इसमें पहले मेडिकल टेस्ट के बाद अभ्यर्थी ने दूसरी मेडिकल परीक्षा से ठीक पहले लेजर से टैटू हटवा दिया, लेकिन ऐसा करने के बावजूद उसे बाहर कर दिया गया.