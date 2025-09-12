ट्रंप के करीबी दोस्त को 27 साल की जेल, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को इस बड़े गुनाह की मिली सजा

ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 12 सितंबर को एक ऐतिहासिक मुकदमे में फैसला सुनाया. तख्तापलट की साजिश के लिए फायरब्रांड पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल जेल की सजा सुनाई गई है. इस सजा के बाद 70 साल के धुर दक्षिणपंथी नेता को अपनी जिंदगी के बाकी दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं. यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक झटका है क्योंकि इसी मुकदमे के मुद्दे पर उन्होंने ब्राजील और अमेरिका के बीच रिश्ते तल्ख हुए हैं. ट्रंप बोल्सोनारो को अपना दोस्त मानते हैं और उन्होंने इस मुकदमे को बदले की कार्रवाई (विच हंट) बताकर ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ भी लगाया है.

अक्टूबर 2022 के चुनाव में बोल्सोनारो को वामपंथी नेता और वर्तमान राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के हाथों हार मिली थी. अदालत ने पाया है कि चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने के लिए बोल्सोनारो दोषी हैं. जजों ने 4-1 से उन्हें दोषी करार दिया.

सरकारी वकीलों ने अदालत में कहा कि बोल्सोनारो की तख्तापलट की यह योजना केवल इसलिए सफल साबित नहीं हुई क्योंकि सेना के शीर्ष अधिकारियों का समर्थन नहीं मिल पाया.

बोल्सोनारो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फुल चैंबर में अपील कर सकते हैं.

अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आई

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा अमेरिका अपने हिसाब से इस फैसले पर प्रतिक्रिया देगा". अमेरिका ने इसे राजनीति से प्रेरित "विच हंट" कहा है. ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने पलटवार करते हुए कहा कि वह रुबियो की "धमकी" से नहीं डरेगा.

ट्रंप ने बोल्सनारो पर चले मुकदमे पर दंड के रूप में ब्राजील पर भारी टैरिफ (50 प्रतिशत) लगाया है और अब उन्होंने फैसले को "बहुत आश्चर्यजनक" करार दिया है. उन्होंने "अच्छे राष्ट्रपति" और "अच्छे इंसान" के रूप में बोल्सोनारो की तारीफ की और कहा कि उनकी कानूनी समस्याएं "बहुत कुछ वैसी ही हैं जैसी उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की थी."

