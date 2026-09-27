बिना रोक-टोक वाली AI एक अरब लोगों की मौत का कारण बन सकती है... बिल गेट्स की चेतावनी

बिल गेट्स ने अमेरिका के सांसदों और कानून लागू करने वाले अधिकारियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के डेवलपमेंट को रेगुलेट करने की अपील की है. आज एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर इस टेक्नोलॉजी पर कोई रोक-टोक नहीं रही, तो इससे एक अरब लोगों की मौत हो सकती है और किसी को नहीं लगता कि सिर्फ खुद से नियम बनाना काफी है.

माइक्रोसॉफ्ट के को-फ़ाउंडर ने क्या-क्या कहा

माइक्रोसॉफ्ट के को-फ़ाउंडर और समाजसेवी ने NBC के 'मीट द प्रेस' शो की होस्ट क्रिस्टन वेल्कर से कहा, "कानून लागू करने वालों और राजनेताओं को इस चर्चा में शामिल होना होगा कि सुरक्षा के क्या उपाय हों और निगरानी कैसे की जाए. और यह एक जरूरी चीज होनी चाहिए." बिज़नेस चलाने के लिए जरूरी खर्च को बताने वाले शब्द का इस्तेमाल करते हुए गेट्स ने आगे कहा: "इंडस्ट्री के लिए यह थोड़ा अतिरिक्त खर्च (ओवरहेड) जैसा होगा – लेकिन इससे उनके काम की रफ्तार में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आएगी." इंटरव्यू के एक और हिस्से में गेट्स ने जोर देकर चेतावनी दी कि अगर AI गलत हाथों में पड़ गया, तो वह निश्चित रूप से इतना शक्तिशाली होगा कि ऐसी घटनाएं करवा सकता है जिनसे, आप जानते हैं, एक अरब लोगों की मौत हो सकती है. गेट्स ने कहा कि बुरे इरादे वाले लोगों का लेटेस्ट AI टूल्स का इस्तेमाल करना, अब तक का सबसे खतरनाक हथियार साबित हो सकता है. उन्होंने टेक और पॉलिटिकल जगत की कई जानी-मानी हस्तियों की हालिया चेतावनियों को ही दोहराया. आम तौर पर गेट्स को इंसानों के भविष्य को लेकर आशावादी माना जाता है. वेल्कर के साथ उनकी बातचीत पर कई लोगों ने गौर किया कि यह बातचीत अगस्त के आखिर में उनके द्वारा लिखे गए लगभग 6,000 शब्दों के उस लेख के बाद हुई, जिसमें उन्होंने AI और उससे इंसानों को बड़े पैमाने पर होने वाले संभावित खतरनाक नुकसानों के बारे में चेतावनी दी थी.

कई अन्य टेक दिग्गजों ने भी दी चेतावनी

सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क जैसे अन्य टेक दिग्गजों ने भी गेट्स की तरह AI के डेवलपमेंट की रफ्तार धीमी करने की मांग की है. कुछ जानकारों का मानना ​​है कि AI के कारण बायो-वेपन और न्यूक्लियर वॉर जैसे तरीकों से इंसानों का बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है. इस बीच, खुद माइक्रोसॉफ्ट पर भी AI से जुड़ी कुछ डरावनी आशंकाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगा है. शुक्रवार को 'द गार्जियन' में छपे एक लेख के मुताबिक, कंपनी के कर्मचारियों और एक्टिविस्ट्स ने माइक्रोसॉफ्ट से इजरायली सेना के साथ संबंध तोड़ने की मांग को लेकर एक कैंपेन शुरू किया है. इजरायली सेना ने गाजा और अमेरिकी सेना के साथ मिलकर ईरान में भी लोगों को मारने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल किया है. 'नो एज्योर फॉर अपार्थाइड' ग्रुप से जुड़े लेख के लेखक मोहम्मद हुसैन और ग्रेनेट किम ने यह भी चेतावनी दी कि AI से होने वाली तबाही अमेरिका में भी देखी जा रही है. हुसैन और किम ने लिखा कि उदाहरण के लिए, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बड़े पैमाने पर प्रवासियों की निगरानी करने, उन्हें गिरफ्तार करने और देश से बाहर निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के 'एज्योर' जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल किया है.

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