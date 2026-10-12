आगे क्रेटा और पीछे रॉयल एनफील्ड, जब 7.7 रिक्टर से कांपी धरती, Video में देखें उन 46 सेकंड का खौफनाक मंजर

सोचिए कि आप बाइक चला रहे हैं और अचानक आपके नीचे की सड़क हिलने लगे. पनामा में शुक्रवार को एक बाइकर ने ऐसा ही डरावना अनुभव किया, जब देश में 7.7 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया. इस घटना का एक वायरल वीडियो दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति बाहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो और अचानक जमीन हिलने लगे, तो भूकंप कैसा महसूस हो सकता है. वीडियो में मोटरसाइकिल सवार को "वो, वो" कहते हुए सुना जा सकता है, क्योंकि उसके आगे चल रही कार हिलने लगती है. इसके बाद वह अपनी बाइक रोकता है और नीचे उतर जाता है.

शनिवार को पोस्ट किए गए इस वीडियो को लगभग 20 लाख (2 मिलियन) बार देखा जा चुका है. यूजर्स ने इस पोस्ट पर मजेदार रिएक्शन दिए हैं.

X पर एक यूजर ने लिखा, "जिस तरह से वह स्ट्रीटलाइट हिल रही थी, उसके नीचे रुकने में मुझे बहुत डर लगता."

एक और यूजर ने कमेंट किया, "यह किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है."

वीडियो में दिख रही मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 है और यूजर्स ने इसे पहचान भी लिया है. एक और X यूजर ने कमेंट किया, "रॉयल एनफील्ड और क्रेटा को देखकर मुझे लगा कि यह भारत है, लेकिन सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुझे यकीन दिला दिया कि ऐसा नहीं है."

पनामा में क्या हुआ?

9 अक्टूबर को पनामा में आए भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया, जिससे ऊंची इमारतों वाले राजधानी शहर में दहशत फैल गई और देश के मध्य हिस्से में इमारतें ढह गईं. सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके कारण सरकार को वीकेंड (शनिवार-रविवार) में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी.

नेशनल सिविल प्रोटेक्शन सिस्टम के अनुसार, 12 किलोमीटर की कम गहराई पर आए इस भूकंप को लगभग 45 लाख (4.5 मिलियन) की आबादी वाले पूरे देश में महसूस किया गया और यह लगभग एक मिनट तक चला. 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद 200 से ज्यादा झटके (ऑफ्टर शॉक) महसूस किए गए, जिसमें 27 लोग घायल हो गए.

सोमवार को देश भर में स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि पनामा नहर प्रशासन ने कहा कि शिपिंग का काम प्रभावित नहीं हुआ है. यह इस साल लैटिन अमेरिका में 7.0 से ज़्यादा तीव्रता वाला कम से कम चौथा भूकंप था. इससे पहले जून में वेनेजुएला के गुआइरा में विनाशकारी भूकंप और अगस्त में पश्चिमी कोलंबिया में जबरदस्त भूकंप आया था.

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