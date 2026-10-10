पनामा में भूकंप का डबल अटैक; 7.7 और 6.6 तीव्रता के भूकंप से दहला शहर, इमारतें ढहीं, सड़कों में पड़ी दरारें

मध्य अमेरिकी देश पनामा शुक्रवार को भूकंप के शक्तिशाली झटकों से कांप उठा. कुछ ही समय के अंतराल में आए 7.7 और 6.6 तीव्रता के दो भूकंपों ने देश के कई हिस्सों में अफरा-तफरी मचा दी. भूकंप के बाद लगातार दर्जनों आफ्टरशॉक्स महसूस किए गए, जिससे लोगों में भय का माहौल बना रहा. कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, सड़कों में बड़ी दरारें पड़ गईं और हजारों लोग एहतियातन घरों से बाहर निकल आए. प्रशासन ने राहत और नुकसान के आकलन का काम शुरू कर दिया है.

7.7 तीव्रता के भूकंप से कांपा पनामा

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार पहला और सबसे शक्तिशाली भूकंप पनामा के हेरेरा प्रांत में स्थित पिटालोसा अरिबा समुदाय के दक्षिण-पश्चिम में आया. भूकंप की गहराई लगभग 10 किलोमीटर बताई गई. शुरुआत में इसकी तीव्रता 8.0 मापी गई थी, जिसे बाद में संशोधित कर 7.7 कर दिया गया. इसके कुछ समय बाद 6.6 तीव्रता का एक और बड़ा भूकंप आया, जिससे पहले से डरे हुए लोगों में और घबराहट फैल गई. झटके पड़ोसी देश कोलंबिया तक महसूस किए गए.

राजधानी पनामा सिटी में दहशत

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक भूकंप के बाद राजधानी पनामा सिटी में लोग अपने घरों और कार्यालयों से बाहर निकल आए. कई जगहों पर लोग खुले मैदानों और सड़कों पर इकट्ठा होकर हालात सामान्य होने का इंतजार करते दिखाई दिए. हेरेरा प्रांत के निवासी रोसेंडो डोमिंगेज ने बताया कि झटके इतने तेज थे कि रसोई में रखा सामान तक गिर गया. उन्होंने कहा कि लोग बेहद डरे हुए हैं और बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल आए हैं.

पानामा में आए भूकंप का इंटरैक्टिव मैप

Photo Credit: USGS

लगातार आते रहे आफ्टरशॉक्स

मुख्य भूकंपों के बाद पूरे क्षेत्र में आफ्टरशॉक्स का सिलसिला जारी रहा. कई झटकों की तीव्रता 5.8, 5.5 और 5.2 दर्ज की गई. पनामा विश्वविद्यालय के भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार 45 से अधिक आफ्टरशॉक्स रिकॉर्ड किए गए, हालांकि इनमें से कई इतने हल्के थे कि आम लोगों को महसूस नहीं हुए.

कई इमारतों को नुकसान

राष्ट्रीय सिविल प्रोटेक्शन सर्विस के अधिकारियों के मुताबिक नुकसान सबसे ज्यादा वेरागुआस, हेरेरा और लॉस सैंटोस प्रांतों में दर्ज किया गया. पेनोनोमे शहर में एक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त इमारत से मलबा गिरने के कारण एक व्यक्ति घायल हो गया. शहर के मुख्य चौक स्थित कैथेड्रल में भी दरारें आने और आंशिक क्षति की जानकारी मिली है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लॉस सैंटोस प्रांत में स्थित औपनिवेशिक शैली के प्रसिद्ध चर्च ऑफ सैन अतानासियो का हिस्सा ढह गया. यह चर्च वर्ष 1938 में राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया गया था. इसके अलावा कई सड़कों पर गहरी दरारें पड़ने की खबर है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ.

मौत की पुष्टि नहीं

पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलीनो ने कहा कि शुक्रवार देर शाम तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले घंटों और दिनों में स्थिति बदल सकती है. उन्होंने नागरिकों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा के लिए पूरी तरह तैयार रहना किसी के लिए संभव नहीं होता.

एयरपोर्ट और पनामा नहर पर असर

भूकंप के बाद पनामा सिटी के टोकुमेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एहतियातन संचालन कुछ समय के लिए रोक दिया गया. बाद में अधिकारियों ने घोषणा की कि हवाई अड्डा फिर से खोल दिया गया है. वहीं पनामा नहर प्राधिकरण ने बताया कि वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण पनामा नहर पर परिचालन सामान्य रूप से जारी है. हालांकि तकनीकी टीमों को संभावित नुकसान की जांच के लिए तैनात किया गया है.

सुनामी चेतावनी भी जारी हुई

भूकंप के बाद पनामा, कोलंबिया, इक्वाडोर, निकारागुआ और ग्वाटेमाला के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई थी. बाद में राष्ट्रीय मौसम सेवा ने यह चेतावनी वापस ले ली. कुछ तटीय क्षेत्रों में एक से तीन मीटर तक ऊंची लहरों की आशंका थी, लेकिन बड़े पैमाने पर सुनामी का खतरा नहीं देखा गया.

अंतरराष्ट्रीय मदद की पेशकश

आपदा के बाद कई देशों ने पनामा के प्रति समर्थन और सहायता की पेशकश की. राष्ट्रपति मुलीनो ने बताया कि उन्होंने चिली, उरुग्वे और ग्वाटेमाला सहित कई देशों के नेताओं से बातचीत की है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और पनामा सरकार के अनुरोध पर सहायता के लिए संसाधन और कर्मियों को तैयार किया जा रहा है. कोलंबिया, वेनेजुएला, कोस्टा रिका, इक्वाडोर और पेरू ने भी हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया है.

भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है पनामा

पनामा कई टेक्टोनिक प्लेटों के संपर्क क्षेत्र में स्थित है. कोकोस, नाज़्का और कैरेबियन प्लेटों की गतिविधियों के कारण यहां भूकंप आते रहते हैं. यह देश प्रशांत महासागर के प्रसिद्ध "रिंग ऑफ फायर" क्षेत्र का हिस्सा है, जहां दुनिया के अधिकांश बड़े भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियां दर्ज की जाती हैं. इसी वजह से पनामा को भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है.

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