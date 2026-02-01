विज्ञापन
विशेष लिंक

बांग्लादेश में चुनाव से पहले खून-खराबे पर उतारू भीड़, जनवरी में मॉब किलिंग से मौत के मामले दोगुने हुए

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में भीड़ की हिंसा के खिलाफ सरकार की तरफ से सुनिश्चित और साफ कार्रवाई न होने से सजा से बचने का ट्रेंड बढ़ा है.

Read Time: 4 mins
Share
बांग्लादेश में चुनाव से पहले खून-खराबे पर उतारू भीड़, जनवरी में मॉब किलिंग से मौत के मामले दोगुने हुए
Bangladesh Violence: जनवरी में भीड़ के हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए

बांग्लादेश में हिंसा के बढ़ते मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है. हाल ही में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने चेतावनी जारी की है कि चुनाव के दिनों तक हिंसा बढ़ने की संभावना है. बांग्लादेश में जनवरी में भीड़ की हिंसा में तेजी से बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक स्थानों पर सरेआम पिटाई से होने वाली मौतों की संख्या पिछले महीने के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा हो गई. इसके साथ ही जेल में होने वाली मौतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई. देश में राष्ट्रीय चुनाव होने वाला है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इससे कानून-व्यवस्था और पूरे मानवाधिकार की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं.

मानवाधिकार सांस्कृतिक फाउंडेशन (एमएसएफ) की जारी हर महीने की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी में भीड़ के हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए, जबकि दिसंबर 2025 में ऐसी 10 मौतें रिपोर्ट की गई थीं. शनिवार को जारी रिपोर्ट में जनवरी में मानवाधिकार की स्थिति को खतरनाक रूप से हिंसक और जटिल बताया गया.

अज्ञात शवों की संख्या भी बढ़ी

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि बांग्लादेश में भीड़ की हिंसा के खिलाफ सरकार की तरफ से सुनिश्चित और साफ कार्रवाई न होने से सजा से बचने का ट्रेंड बढ़ा है. एमएसएफ ने कहा कि द डेली स्टार ने बताया कि इससे अपराधियों को बढ़ावा मिला है और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम हुआ है. रिपोर्ट में इन घटनाओं को कानून के राज से लोगों के भरोसे में कमी का साफ संकेत बताया गया है. भीड़ द्वारा की गई हत्या के अलावा, रिपोर्ट में देश भर में मिले अज्ञात शवों की संख्या में बढ़ोतरी भी बताई गई है. जनवरी में कुल 57 शव मिले, जबकि दिसंबर में यह संख्या 48 थी.

वहीं, कस्टडी में हुई मौतें भी एक बड़ी चिंता का विषय बनकर सामने आईं. जनवरी में जेल कस्टडी में मरने वाले कैदियों की संख्या बढ़कर 15 हो गई, जबकि पिछले महीने यह संख्या नौ थी. इसके अलावा, खबर है कि दो लोगों की मौत कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कस्टडी में हुई. एमएसएफ ने इन मौतों के लिए मेडिकल लापरवाही, अमानवीय हालात और जेल मैनेजमेंट में सिस्टम की कमियों जैसे कारणों को जिम्मेदार ठहराया. 13वें राष्ट्रीय चुनाव के पास आने के साथ रिपोर्ट में चुनाव से जुड़ी हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई.

जनवरी के दौरान, राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी झड़पों में चार लोगों की जान चली गई और 509 दूसरे घायल हो गए. यह दिसंबर के मुकाबले काफी बढ़ोतरी थी, जब चुनाव से जुड़ी सिर्फ एक मौत दर्ज की गई थी.

रिपोर्ट में एक और चिंताजनक ट्रेंड बताया गया कि पुलिस केस में आरोपी बनाए गए अज्ञात लोगों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. राजनीतिक केस में लिस्टेड अज्ञात लोगों की संख्या दिसंबर में 110 से बढ़कर जनवरी में 320 हो गई. मानवाधिकार समर्थकों का तर्क है कि इस प्रैक्टिस से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होती हैं और लोगों में डर बढ़ता है.

एमएसएफ ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में गंभीर गिरावट को भी बताया. अकेले जनवरी में, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के 257 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 34 दुष्कर्म और 11 सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं शामिल हैं. अल्पसंख्यक समुदायों पर भी हमलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई. जनवरी में चोरी, तोड़-फोड़ या मंदिरों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं बढ़कर 21 हो गईं, जबकि पिछले महीने यह सिर्फ छह थीं.

एमएसएफ ने उल्लंघन की तुरंत बिना किसी भेदभाव जांच की मांग की और अधिकारियों से न्याय व्यवस्था में भरोसा वापस लाने के लिए सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में जमात मुखौटा पहनकर आ गया तो शिकार कट्टरपंथी बहुसंख्यक मुस्लिम ही होंगे... हांगकांग की रिपोर्ट

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh, Bangladesh Election, Bangladesh Violence
Get App for Better Experience
Install Now