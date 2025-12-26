भारतीय सेना के सामने कहां टिकती है बांग्लादेश आर्मी? जानें कौन से हैं खतरनाक हथियार

Bangladesh Army Vs Indian Army: बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. आम चुनावों से पहले हिंसा का दौर जारी है और हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद लोग मांग कर रहे हैं कि भारतीय सेना और सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है. हालांकि ऐसे हालात में भारत का सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार मौजूद है. बांग्लादेश कभी भी भारत के लिए बड़ा खतरा नहीं रहा है, वहीं इसकी सैन्य ताकत के मुकाबले भारतीय सेना की ताकत कई गुना ज्यादा है. आज हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की सेना कितनी ताकतवर है.

बांग्लादेश में मचा है बवाल

बांग्लादेश में सेना की कमान फिलहाल अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के हाथों में है. चुनाव नतीजों तक वही देश को चलाएंगे. हालांकि यूनुस भारत विरोधी प्रदर्शनों को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं. यही वजह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ रहा है. फिलहाल भारत सरकार की नजरें बांग्लादेश में होने वाले चुनावों पर हैं और सरकार बनने के बाद उसका रुख तय करेगा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते किस तरफ जाएंगे. बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं.

क्या है बांग्लादेशी सेना की ताकत?

ग्लोबल फायरपावर की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सेना 145 देशों में से 35वें नंबर पर आती है. यानी इस देश के पास भले ही कम आर्मी हो, लेकिन दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले सेना की ताकत ठीक ठाक है. पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने पर काम किया है.

बांग्लादेश की सेना में करीब 1 लाख 60 हजार से ज्यादा जवान हैं, वहीं वायुसेना में करीब 15 से 18 हजार जवान हैं.

बांग्लादेश की वायुसेना के पास कुल 214 लड़ाकू विमान हैं.

बांग्लादेश के पास MiG-29 और याकोवलेव Yak-130 जैसे फाइटर जेट भी हैं.

बांग्लादेशी सेना के पास 110 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम, 56 सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन, TRG-300 टाइगर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चिंग (MBRL) सिस्टम भी मौजूद है.

कुछ वक्त पहले आई रिपोर्ट में बताया गया था कि बांग्लादेश की सेना पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रही है.

भारतीय सेना की ताकत